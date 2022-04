Typografia Progresso, a pioneira, celebra hoje 96 anos

No exato dia de hoje, 26 de abril, mas do século passado, a cidade de Fortaleza celebrava seu duo centésimo aniversário de fundação. Na mesma data nascia a primeira indústria gráfica do Ceará – a Typografia Progresso, nome fantasia da R. Esteves & Cia, um passo ousado do jovem empreendedor Raymundo Esteves, que com ele se aventurava na vida empresarial.

Após um punhado de anos de muito dedicado e perseverante trabalho, “seu” Raimundo transferiu o comando da empresa para os filhos Luiz e Geraldo, que a transformaram no que é hoje: uma das maiores empresas gráficas da região Nordeste.

Neste Século XXI, a Typografia Progresso é comandada, sob a mesma razão social, pela terceira geração da família – filhos e netos de Luiz e Geraldo Esteves.

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, declara-se feliz pela longevidade quase centenária da Typografia Progresso, “um exemplo de empresa familiar que honra e dignifica a indústria cearense”.

Por sua vez, Luiz Francisco Juaçaba Esteves, o Chico Esteves, sócio e diretor da R. Esteves & Cia, e, também, diretor administrativo da Fiec, diz à coluna que a história da Typografia Progresso está, umbilicalmente, ligada à da própria indústria do Ceará, com destaque para o seu setor gráfico, que hoje é um dos mais modernos do país.