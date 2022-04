Cearense Cemag expõe na maior feira do agro brasileiro

Foi aberta ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a 27ª edição da maior feira agropecuária da América Latina, a Agrishow, que será visitada, ao longo dos seus três dias, por mais de 150 mil pessoas, boa parte vinda do estrangeiro.

A Agrishow voltou a ser realizada de forma presencial, depois de dois anos suspensa por causa da pandemia da Covid-19.

A Agrishow deste ano tem mais de 800 empresas expositoras, entre as quais a cearense Cemag – Ceará Máquinas Agrícolas, indústria pioneira no Norte e Nordeste do país.

Empresa fundada e dirigida por Carlos Prado, que é hoje o 1º vice-presidente da Fiec, a Cemag está expondo, no seu estande, alguns dos seus mais de 50 produtos e equipamentos, que são usados por empresas agropecuárias de todo o país e, também, de países latino-americanos.

Na Agrishow deste ano, deverão ser movimentados – em compras – mais de R$ 6 bilhões, segundo estimam seus organizadores. Esse montante é porque há uma demanda reprimida e ávida por produtos, principalmente máquinas – destacadamente tratores – com inovação tecnológica.

Empresas estrangeiras produtoras de defensivos e sementes agrícolas, como a alemã Bayer, também estão na feira.