Energia: Sindgráfica repudia aumento de tarifas da Enel

Segue em baixa a maré da Enel Ceará Distribuidora, que, apesar de haver ganhado da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) um robusto aumento de tarifa de até 32,7% (válido para os estabelecimentos agropecuários), está recebendo a crítica dos seus clientes consumidores, pessoas físicas e jurídicas.

Ontem, dois fatos agravaram a imagem da Enel, sendo que um deles envolveu o próprio grupo Enel.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o grupo italiano Enel está negociando a venda de sua empresa distribuidora de Goiás – a Celg-D, cujo serviço é considerado o pior do país, segundo ranking da Aneel.

O outro fato foi o posicionamento assumido pelo Sindicato da Indústria Gráfica do Estado do Ceará (Sindgráfica), que divulgou, repetindo o Sindconfecções, “Nota de Repúdio”, condenando o reajuste.

Os industriais gráficos prometem que farão todo o possível para reverter o aumento.

A nota diz que, “ciente das dificuldades do setor produtivo, bem como da população cearense, o Sindgráfica-CE repudia, veementemente, o aumento de quase 25% na tarifa de energia elétrica, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no Ceará, há poucos dias”.

E prossegue: “O setor gráfico ainda vive as consequências da pandemia, que gerou danos a todos os associados, bem como a seus clientes e fornecedores, seja pela dor do luto ou pelo impacto econômico. Tem sido imenso o esforço de cada empresário para continuar suas atividades e manter os empregos gerados pela indústria gráfica no Estado.”

E continua:

“Praticamente, todo mês tem chegado um comunicado sobre aumentos de insumos, obrigando cada empresa a reprogramar sua produção e equilibrar custos, evitando, ao máximo, repassar o reajuste para o consumidor final. Desta vez, entretanto, o golpe terá consequências em toda a cadeia produtiva e colocará a indústria cearense numa situação ainda mais delicada, diante da concorrência de outros estados. Não há como sustentar um reajuste de 24,88% sem repassar adiante para o cliente, que já vai sentir esse aumento tanto na conta de luz como em todos os produtos e serviços consumidos em seu dia a dia.”

A nota termina assim:

“O Sindgrafica-CE é um dos sindicatos fundadores da Federação das Indústrias do Ceará – Fiec e, em seus quase 80 anos de existência, tem sido incansável na defesa da atividade industrial do Ceará. Desta vez, não será diferente. Faremos o possível para reverter essa medida que, não apenas é absurda, mas injusta ao mercado e à população cearense.”

DASART ENTREGA NOVO EMPREENDIMENTO

Hoje, às 19 horas, a Dasart Engenharia promoverá coquetel para entregar aos seus moradores mais um empreendimento: o Soul Residence, um condomínio de alto padrão totalmente vendido.

De acordo com o diretor presidente da empresa construtora, Vítor Frota, o Soul Residence – que se localiza na rua Gilberto Studart, 697, no bairro do Cocó, onde será o coquetel, “inclui o conforto com um toque de estilo e sofisticação”.