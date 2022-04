Evangelho de hoje terça-feira, 26/04 (Jo 3,7b-15)

Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito'. Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito'. Nicodemos perguntou: 'Como é que isso pode acontecer?' Respondeu-lhe Jesus: 'Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da Salvação.

Reflexão – A nossa alma já começa a viver aqui a alegria do céu

Apesar de ser judeu Nicodemos buscava Jesus porque desejava conhecer os segredos de Deus e distinguia Nele algo muito especial quando este lhe falava cheio de sabedoria. Misteriosamente Jesus discorria sobre coisas aparentemente incompreensíveis, como: “Vós deveis nascer do alto! ” “O vento sopra onde quer!” “Coisas da terra, coisas do céu”. Só conseguiremos descobrir os mistérios do céu que estão escondidos em nós quando procurarmos Jesus a sós e com a ajuda do Espírito Santo acolhermos a Sua Palavra que decifra e interpreta o desejo do Pai para cada momento da nossa vida. Se nos aprofundarmos mais nesses mistérios, vamos entender que o reino de Deus, assim como o vento que sopra, já se manifesta no meio de nós quando vivenciamos as ações que o Espírito Santo nos inspira. Observando os sinais das coisas de Deus enquanto ainda caminhamos na terra, a nossa alma já começa a viver aqui, a alegria do céu e somente Jesus poderá nos falar das coisas do céu, segundo a visão do Pai. Com a ajuda do Espírito Santo e meditando na Palavra de Deus perceberemos que as coisas do céu se traduzem na vivência dos conselhos evangélicos, como a doação, a partilha, a entrega, a humildade, a simplicidade, a compreensão, a mansidão etc. Todas essas virtudes são desejos que Deus coloca no nosso coração para que ponhamos em prática aqui na terra. Assim sendo, podemos dizer que nascemos do alto quando estamos entregues ao olhar de Deus e vivendo segundo os Seus pensamentos. Nascemos do alto também quando dizemos não à mentalidade do mundo e assumimos a mentalidade de Deus que se traduz em amor. Com a sabedoria do mundo nós nunca poderemos entender as “coisas do céu”. Só um espírito voltado totalmente para o alto, isto é, para Deus, pode viver as coisas simples da vida sem se questionar. Na verdade, Jesus Cristo tentava esclarecer a Nicodemos que viera do céu para entregar-se por nós e que seria levantado na CRUZ para que todos os que Nele cressem tivesse a vida eterna. – Você crê nisso? – Você entende o mistério da Cruz que Jesus assumiu? – Você também tem procurado a Jesus para esclarecer as suas dúvidas? – O que mais Jesus lhe tem revelado?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO