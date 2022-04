Ceará mostra seu peixe na Seafodd Expo, em Barcelona

De janeiro a março deste ano, o Ceará exportou o equivalente a US$ 549,7 milhões em diferentes mercadorias, um incremento de 26,4% em relação ao mesmo período de 2021.

É muito pouco em relação ao que exportou a Bahia (o equivalente a US$ 2,6 bilhões), ao Maranhão (US$ 1,082 bilhão) e a Pernambuco (US$ 677,7 milhões).

Mas é preciso destacar alguns pontos das exportações cearenses no primeiro trimestre de 2022. Por exemplo: foi excelente a performance do setor de calçados, com vendas externas 44,9% superiores às do primeiro trimestre do ano passado, chegando aos US$ 83,8 milhões.

E as exportações cearenses de ferro e aço (foco na usina da CSP) mantiveram-se no topo da tabela, com o equivalente a US$ 227,1 milhões, com 9,1% de alta de janeiro a março deste ano.

Pelo lado do agronegócio, houve queda de 11,7% na exportação de castanha de caju, que chegou a US$ 18,2 milhões, e mais acentuada ainda nas vendas de frutas, que caíram 17,6% para US$ 20,3 milhões, bem menos do que os US$ 24,6 apurados no primeiro trimestre de 2021.

Mas há boas notícias que o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Sílvio Carlos Ribeiro, está levando para a Seafood Global Expo, maior feira da cadeia produtiva da pesca, que se realizará, a partir de amanhã, em Barcelona, na Espanha, e onde ele e um time do Complexo do Pecém apresentarão as potencialidades do Ceará na chamada Economia do Mar.

Sílvio Carlos fará uma apresentação técnica e mercadológica para as grandes empresas pesqueiras mundiais, chamando a atenção delas para os surpreendentes resultados obtidos pela recém- nascida indústria cearense exportadora de conservas, que em menos de cinco anos viu crescer suas exportações de atum e sardinha, as quais, de janeiro a marco do ano passado, equivaleram a US$ 1,9 milhão e, no mesmo período deste 2022, já bateram em US$ 3,1 milhões, um salto de 61,9%.

Hoje, praticamente, apenas uma grande indústria de beneficiamento da pesca – a espanhola Robinson Crusoé – atua no setor, com planta instalada, em operação e já em expansão em São Gonçalo do Amarante, na mesma geografia do Porto do Pecém.



O secretário Sílvio Carlos Ribeiro vai mostrar, ainda, o desempenho do Ceará na exportação de peixes, que, no primeiro trimestre deste ano, foi equivalente a US$ 14,9 milhões, ou seja, 175,2% maior do que o exportado de janeiro a março de 2021, quando alcançou US$ 5,4 milhões.



“O setor pesqueiro cearense tem viés de alta, e esta constatação nos motiva a ir ao encontro dos investidores que estarão presentes à Seafood Global Expo”, diz Sílvio Carlos Ribeiro em mensagem a esta coluna.

HOTEL GRAN MARQUISE ANUNCIA INVESTIMENTOS

Dionísio Barsi, diretor financeiro, e Philippe Godefroit, gerente-geral do Hotel Gran Marquise pedem espaço para anunciar novos investimentos.

Eles informam que, quando setembro chegar, o restaurante Mangostin, especializado na cozinha japonesa, será radicalmente reformado.

O arquiteto Racine Mourão está finalizando o projeto que dará novo ambiente ao Mangostin, cuja área será ampliada, devendo incorporar, também, nova iluminação e novo mobiliário, além de novos equipamentos.

Barsi e Godefroit estão felizes com o retorno dos eventos sociais (casamentos e festas de aniversário) e corporativos (congressos, seminários, simpósios e eventos empresariais) e com a presença dos clubes de futebol da Série A do Brasileirão e dos da Libertadores da América (na quarta-feira, hospedar-se-á no Gran Marquise o Alianza, de Lima (Peru).