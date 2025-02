Tribeca, construído pela Dias de Sousa, foi entregue aos moradores

Festa na Construtora Dias de Sousa, que acaba de entregar o Tribeca, seu último empreendimento de alto padrão localizado em um endereço privilegiado de Fortaleza: a esquina da Rua Coronel Jucá com a rua Beni de Carvalho, na Aldeota.

Patriolino Dias de Sousa, sócio e diretor da empresa, disse à coluna que o Tribeca alia estilo, conforto e praticidade em duas torres – denominadas de Jazz e Blues – com 84 apartamentos residenciais de 95,13 m² ou 119,22m². Valor Geral de Vendas (VGV) do Tribeca: R$ 120 milhões.

Seus moradores – adiantou Patriolino Dias de Sousa – contam com área de lazer completa com piscina com raia de 23 metros, brinquedoteca, academia, quadra esportiva, lounge gourmet, deck, coworking, pet place e salão de festas.

“Além disso, o empreendimento oferece diferenciais exclusivos: uma ferramentaria equipada para pequenos consertos e, na cobertura, uma horta”, ele revelou.

O projeto arquitetônico é assinado pelo premiado arquiteto Daniel Arruda, o paisagismo pelo renomado Benedito Abbud, e interiores têm a assinatura de Hermínia Lopes.

O Tribeca destaca-se pela localização estratégica. Em um raio de 400 metros, os moradores contam com acesso fácil a uma vasta gama de serviços: quatro das melhores escolas de Fortaleza, supermercados, salões de beleza, academias, farmácias, e até mesmo uma estação do VLT, além de rotas práticas para o Parque do Cocó e o Aeroporto de Fortaleza.

“A entrega do Tribeca é um marco para a Dias de Sousa. O sucesso de vendas reforça a qualidade do empreendimento. Restam poucas unidades para quem deseja viver na melhor localização da Aldeota”, como diz Patriolino Dias.