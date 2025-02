Fiocruz investe R$ 1 bi no Polo de Saúde do Eusébio

Exclusivo: A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) investirá R$ 1 bilhão na implantação – no Polo de Saúde do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza – de uma unidade industrial destinada à fabricação de vacinas e de medicamentos de alto custo.

Uma fonte muito bem-informada sobre o assunto disse à coluna hoje, quarta-feira, 5, que já foram licitadas as obras de construção dos primeiros prédios da unidade, no que serão investidos R$ 133 milhões.

Todos esses recursos são do próprio orçamento da Fiocruz.

Em seguida, de acordo com a mesma fonte, será procedida a licitação para as obras de construção da unidade fabril.

Ainda segundo a fonte, o projeto da Fiocruz tem o objetivo de fabricar insumos farmacêuticos ativos (IFA) para a produção de medicamentos biológicos de alto custo, dos quais o Brasil é hoje dependente.

Entre esses medicamentos, constam os de tratamento do câncer e de doenças inflamatórias e, também, hormônios de crescimento.

A mesma fonte revelou que o governador Elmano de Freitas está pessoalmente acompanhando a marcha desse projeto, tendo visitados, em duas ocasiões, a alta direção da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

RELEMBRANDO

No dia 6 de agosto de 2021, o site da Fiocruz publicou a seguinte informação:

“A Fiocruz, o Governo do Estado do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) celebraram um acordo de cooperação para o desenvolvimento e produção da vacina HH-120-Defenser contra a Covid-19, e elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O acordo, assinado pela então presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, e pelo então governador Camilo Santana, ampliou a parceria da Fiocruz com o estado do Ceará nas áreas de pesquisa e ciência para a busca de soluções no campo da saúde.”

No último dia 3, o mesmo site da Fiocruz publicou o seguinte:

“Representantes da Fiocruz Ceará visitaram, no dia 29 de janeiro deste ano, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE). Na pauta, do encontro, projetos de saúde que visam impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

“Domingos Filho, titular da pasta, recebeu a comitiva de pesquisadores que apresentou iniciativas da Fiocruz Ceará, que tem se consolidado como âncora científica e tecnológica do Distrito de Inovação e Saúde do Ceará, no município de Eusébio. Dentre as ações destacadas, destacam-se a qualificação de profissionais da atenção primária em saúde; a estruturação do Centro de Imunologia e Imunoterapia Pasteur Fiocruz; os processos de instalação da Biofábrica da Wolbachia, estratégia do Ministério da Saúde para controle de arboviroses; e ainda o Complexo Tecnológico de Insumos Estratégicos de Bio-Manguinhos, que produzirá matéria-prima farmacêutica/ativos de medicamentos biológicos no Ceará. Foram tratadas ainda as questões relacionadas ao estabelecimento da governança do Distrito e a cessão de terreno do governo do estado para a Fiocruz.

“Os projetos da Fiocruz evidenciam a disposição do governador Elmano de Freitas como um grande impulsionador da inovação e do desenvolvimento econômico no Brasil e no mundo, fatores que são prioritários na pauta do Governo do Estado. O alinhamento e acompanhamento desses projetos junto à secretaria é fundamental para que possamos promover a qualidade de vida das comunidades no entorno dos equipamentos, bem como os cearenses, beneficiando segmentos da saúde e da economia, com oportunidades de empregos e renda”, disse o titular da SDE, Domingos Filho.

“Carla Celedonio, coordenadora da Fiocruz Ceará, destacou a importância da parceria da fundação com a SDE para o alcance e a consolidação desses projetos.

“Agradecemos o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a estruturação do Distrito de Inovação e Saúde, na certeza de que a iniciativa impactará de forma muito positiva o Complexo Econômico e Produtivo da Saúde (CEIS) do país, a economia do estado e a vida dos cearenses”, concluiu.”