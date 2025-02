Em Berlim, Domingos Filho reúne-se com embaixador brasileiro

Representantes do Governo do Ceará estiveram ontem, terça-feira, 4, na Embaixada do Brasil na Alemanha, em Berlim. A comitiva liderada pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Neto, e pela vice-presidente Financeira do Complexo do Pecém, Rebeca Oliveira, foi recebida pelo embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe.

Durante o encontro, foram expostos os potenciais do Ceará e como a embaixada brasileira na capital alemã pode auxiliar na busca por mais investimentos em áreas como o agronegócio e as energias renováveis.

“O Nordeste brasileiro e o Ceará, claro, têm muitas possibilidades de caminhar, de crescer no mercado externo, no mercado europeu. O aço, por exemplo, é um deles. O setor de frutas é outro em que o Nordeste está indo cada vez mais longe. E tem outro mercado muito promissor, que é o das flores. As energias renováveis são outro ponto alto. O potencial é grande e precisa ser aproveitado da melhor forma”, destacou o embaixador.

Dentro desse contexto, Domingos Filho disse que o encontro foi importante para conhecer mais as necessidades do mercado alemão.

“Podemos ter uma visão geral e saber como podemos investir melhor na divulgação do potencial do nosso estado. A partir disso, poderemos aproveitar melhor nossas oportunidades em busca de mais investidores e mais exportações para o Ceará”.

Por sua vez, Rebeca Oliveira ressaltou os principais diferenciais do Complexo do Pecém e detalhou as obras da nova ampliação do porto, que consumirão investimento de R$ 675 milhões e deverão ser iniciadas ao longo deste ano.

“O Pecém é um porto que está em crescente expansão, é uma grande porta de importação e de exportação do Ceará e do Brasil. Nossa localização e flexibilidade são fundamentais nessa busca por mais negócios”, disse ela.

Também integraram a comitiva Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo do Agronegócio; Elmo Aguiar, presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri); e Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá e esposa do secretário Domingos Filho.

Bruno de Risios Bath, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Embaixada, e Eduardo Sampaio, adido agrícola do Brasil em Berlim, também participaram da reunião.

A comitiva cearense está em Berlim para participar, a partir de hoje, quarta-feira, 5, e até sexta, 7, da Fruit Logistica 2025, a maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras.

Da Fruit Logistica participam mais de 50 empresas da hortifruticultura brasileira, entre as quais a Itaueira Agropecuária e a Nordeste Vegetais. O Complexo do Pecém e a SDE têm estandes na feira, localizados ao lado do Pavilhão do Brasil, coordenado pela Abrafrutas com apoio da Apex.