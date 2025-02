Sindienergia Ceará: inovação e conexões disruptivas para o setor

O texto a seguir é de autoria de Luís Carlos Queiroz, CEO da B&Q Energia e presidente do Sindienergia-CE, cuja diretoria está sendo reconduzida para dar sequência aos projetos que começou. Leia-o:

“No próximo dia 10, a diretoria do Sindicato da Indústria de Energia do Ceará (Sindienergia) será reconduzida à missão de liderar o sindicato pelos próximos quatro anos, com sua posse festiva na sede da FIEC, onde estarão reunidos homens e mulheres comprometidos com o desenvolvimento do setor, incluindo representantes do poder público, entidades, empresários e academia. E, como presidente do colegiado, posso afirmar: estamos todos entusiasmados, não apenas com o evento.

“A posse solene materializará o novo momento do setor, cujo futuro é promissor, empolgante e disruptivo. Mas, essa busca por um caminho sustentável, responsável e próspero para a transição energética exigirá de cada um de nós um dever de casa bem-feito, superando o grande trabalho que realizamos no sindicato, de 2020 a 2024.

“Nesse período, o Sindienergia teve um avanço significativo em visibilidade, representatividade e defesa dos interesses de sua área de atuação, acompanhando e contribuindo com os enormes avanços da área de energia no estado. O setor apresentou grande evolução nos segmentos solar e eólico, nas negociações em torno do hidrogênio verde, na área de meio ambiente, regulação e mercado livre de energia, com um cenário bastante promissor para os próximos anos.

Em termos de empregos gerados no Ceará, hoje, já são cerca de 35 mil diretos e 105 mil indiretos, advindos do setor em ascensão, que promete gerar bem mais. Como nosso parceiro, o Senai capacitou cerca de 6 mil profissionais, em 40 cursos relacionados à área de energia, entre 2020 e 2024.

“Além disso, ao longo dos últimos quatro anos, o Sindienergia teve um crescimento de quase 50% em relação a novos associados e hoje já são mais de 100 empresas agregadas em prol de benefícios comuns e do fortalecimento do setor no estado. Tivemos uma aprovação de excelência, nossa gestão foi avaliada como excelente e boa por 95% dos associados.

“Realização de eventos como o Energia em Pauta (mensal) e o Proenergia Summit (anual); participação do sindicato em jornadas e missões internacionais, marcando presença nos principais eventos do setor a nível local, nacional e internacional; interiorização do sindicato no Cariri, criando uma diretoria específica para aquela região; parceria com o Sebrae e colaboração com as principais frentes pelo avanço do setor estão entre as realizações da gestão 2020 – 2024.

“Os novos desafios que se impõem vão desde a digitalização dos processos nas empresas, inclusive com a utilização da Inteligência Artificial voltada à segurança, ao setor produtivo e à inovação, e a internacionalização do trabalho do sindicato e da visibilidade do setor energético cearense, que já possui uma ampla base no Estado e em nível nacional. Portanto, 2025 será o ano das conexões para o desenvolvimento do setor.

“Por meio de comissões, jornadas e conexões com a Europa e outros países envolvidos na cadeia das energias renováveis, estenderemos e daremos visibilidade ao trabalho do sindicato fora do País. Em março, inclusive, iremos em comitiva para o 2° Ceará Day, na Inglaterra, na sede do Banco Santander em Londres. Mais de 20 empresas do setor de energia, segmentos transversais e representantes do Poder Público participarão desse importante momento de conexão internacional com empresas do setor, instituições financeiras, academia e Estado, nosso grande parceiro através do consulado UK.

“No momento em que uma das maiores nações do mundo, os EUA, se fecham para as questões das mudanças climáticas, entendo que temos uma excelente oportunidade. Buscaremos outros parceiros e países comprometidos com o tema, estabelecendo relações e colaborações em prol das energias renováveis e da descarbonização. As oportunidades são muitas e surgirão mais. Por isso, nossas palavras de ordem serão conexão, inovação, digitalização, inteligência artificial, internacionalização e o estreitamento de relações com o poder público.

“Não por acaso, logo nos primeiros dias deste ano, participamos de uma importante reunião para estreitar nossas relações com o Governo do Estado, na pessoa do novo titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Domingos Filho, que se mostrou muito receptivo às demandas do setor, em uma conversa que rumou para colaborações animadoras e propícias para o momento. Engajados com nossa diretoria, temos o compromisso de fazer no Sindienergia-CE, uma gestão ainda mais atuante, efetiva, que reflita no contínuo avanço do setor e dos negócios. Avante, Sindienergia!”