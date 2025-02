Fortescue diz a Elmano que seu projeto de hidrogênio verde avança

Executivos da Fortescue América Latina reuniram-se hoje, terça-feira, 4, no Palácio da Abolição, com o governador Elmano de Freitas e diretores do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. As partes alinharam diretrizes de cooperação.

Participaram, também, do encontro o secretário Executivo de Energia e Telecomunicações, Dickson Araújo de Oliveira, o presidente da Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), Fábio Feijó, e o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino.

A empresa australiana está desenvolvendo o projeto mais avançado de hidrogênio verde e amônia no Brasil no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com capacidade para produzir 175 mil toneladas anuais de H2V (equivalentes a 0,9 milhão de toneladas de amônia), com investimento total de cerca de R$ 20 bilhões, sujeita a uma decisão final de investimento. Uma vez em operação, cada tonelada de hidrogênio verde produzida evitará uma emissão de aproximadamente 12 toneladas de CO2.

O projeto da Fortescue no Brasil é estruturante e contribuirá para a neoindustrialização verde não só do país, como do mundo. Para isso, a companhia trabalha em conjunto com o Governo do Estado e com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém para garantir as regulamentações e a infraestrutura necessárias que transformarão o Ceará em polo estratégico para a transição energética.

Entre os representantes da Fortescue presentes no encontro com as autoridades do governo cearense, estiveram Enrique García, Head da América Latina; Sebastián Delgui, gerente de Governo, Comunidades e Comunicações para a América Latina; Fernando Rizzi, gerente Jurídico para a América Latina; Christian Mantilla, diretor de Projeto Pecém; e Luis Viga, country manager da Fortescue Brasil.

"Nossa presença aqui reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia local. Seguiremos trabalhando em parceria com o governo e o Porto do Pecém para garantir o avanço do projeto", como disse Sebastián Delgui.

Por sua vez, o governador Elmano de Freitas disse:

"O empreendimento da Fortescue, além de impulsionar o processo de neoindustrialização, será responsável pela geração de 5 mil empregos durante a construção da planta. Seguimos trabalhando para garantir que o Ceará se torne um hub de H2V, impulsionando o desenvolvimento econômico do estado e criando mais oportunidades de trabalho para a nossa população. Com o projeto H-TEC, iniciativa do Governo do Ceará, cerca de 12 mil jovens estão sendo qualificados na área para atender empreendimentos que somam US$ 24 bilhões em investimentos".

Projeto Pecém

A Fortescue trabalha atualmente nas últimas definições e ajustes do projeto de engenharia que serão importantes antes de iniciar a preparação da área da planta de Hidrogênio Verde, cumprindo com todas as normativas socioambientais. A companhia está discutindo com atuais e possíveis fornecedores detalhes do projeto para, assim, seguir avançando com a contratação de serviços e produtos locais necessários para seu desenvolvimento.

Em outubro, o governo brasileiro selecionou a planta da companhia para a Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica do Brasil (BIP), que vai conectar empreendimentos relacionados à transição energética com fontes de financiamento.

No mesmo mês, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) aprovou o projeto da Fortescue no Setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém. A companhia também já tem licença da autoridade ambiental do Estado do Ceará, a Semace, para iniciar as obras de preparação do terreno.

Sobre a Fortescue

A Fortescue está focada em tornar-se a empresa número um integrada em energia verde, metais e tecnologia, reconhecida por sua cultura, inovação e desenvolvimento líder do setor de tecnologia, infraestrutura e iniciativas de energia verde.

A Fortescue está liderando a revolução industrial verde, construindo um portfólio global de projetos de hidrogênio verde e amônia verde renováveis e soluções de tecnologia verde, enquanto também lidera o esforço global para ajudar a descarbonizar setores de difícil redução, incluindo nossas próprias operações até 2030.