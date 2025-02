Produtor rural: Faec e Senar ampliam assistência técnica gerencial

Uma boia notícia! O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) no Ceará, organismo do Sistema Faec (Federação da Agricultura e Pecuária), ampliará significativamente a oferta de turmas do programa Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em 2025.

O Senar Ceará criará 100 novas turmas, aumentando o total para 400 turmas no Estado, o que representa um crescimento superior a 30% em relação à quantidade atual.

O principal objetivo da expansão é intensificar a cobertura do programa e promover a melhoria da produtividade no setor rural, por meio da capacitação em gestão e acompanhamento técnico.

A decisão de ampliar a quantidade de turmas foi debatida em reunião do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, com supervisores da ATeG no Estado.

“Vamos aumentar o número de atendimentos e focar na assistência ao produtor rural”, disse o presidente da Faec ao destacar a assistência ao produtor rural como prioridade do Sistema Faec/Senar.

A ATeG é oferecida de forma gratuita aos produtores rurais e consiste em um acompanhamento contínuo durante 24 meses, com a participação de técnicos de campo, visando aprimorar as boas práticas de gestão e produtividade.