Transnordestina ficará pronta em 2027, garante seu presidente

Em 2025, a Ferrovia Transnordestina estará pronta e entrará em operação, fazendo os” primeiros transportes comissionados entre Paes Landim, no Piauí, e Quixadá, no Sertão Central do Ceará. Assinado, Tufi Daher Filho, presidente da Transnordestina Logística S/A, empresa concessionária do que será a maior estrada de ferro do Nordeste. Ele também assegura que, em 2027, toda a obra estará concluída até o Porto do Pecém.

Tufi se refere à Fase 1 da Transnordestina, que inclui também o Porto do Pecém, algo que só acontecerá na fase subsequente. O presidemnte da Transnordestina Logística enviou nota à coluna, que ontem publicou comentário sobre a opinião de empresários cearenses da indústria, do comércio e da agropecuária, os quais veem com desconfiança essa obra.

A íntegra da nota encaminhada à coluna pelo presidente da Transnordestina está vazada nos seguintes termos:

“A respeito da coluna ‘Ferrovia Transnordestina: ainda há desconfiança no empresariado’, gostaria de esclarecer que é compreensível que o empresariado tenha, ainda, alguma desconfiança quanto aos rumos do projeto. Asseguro, porém que a conclusão da Fase 1 em 2027 é irreversível.

“Quanto à percepção de empresários do Piauí de que “quase nada foi realizado” esclareço que o trecho do Piauí que corresponde à Fase 1 está totalmente concluído.

“Aproveito para ajustar um ponto importante: o que o diretor Alex Trevizan afirmou em reunião anterior com o empresariado é que, em 2025, a Transnordestina fará os primeiros transportes comissionados entre Paes Landim até a região central do Ceará (Iguatu, Quixeramobim e Quixadá) e não até o porto do Pecém. Esta região, que corresponde aos lotes 4,5 e 6, totalizando 150 km, está em plena construção, com mais de 2,5 mil trabalhadores mobilizados. Adicionalmente, estamos prestes a contratar os lotes 7 e 11 ainda neste ano, aguardando somente a liberação dos recursos do FDNE (R$ 1 bi previstos para 2024).

“Com isso, restará apenas contratar os lotes 8, 9 e 10 para a conclusão da ferrovia. Iniciaremos também em 2025 a construção do TUP NELOG (Terminal de Uso Privado) no Pecém, estrutura que compõe o projeto.

“Convidamos a todos os empresários a visitarem as obras já executadas e as que estão em execução, o que lhes permitirá ver in loco a pujança do projeto, o ritmo das obras e a perspectiva real de conclusão da Fase 1 em 2027.

“Permaneço à disposição do colunista para esclarecer qualquer ponto e lhe estendo o convite para visitar as obras quando considerar oportuno. Tufi Daher Filho, Diretor presidente da Transnordestina Logística”

Esta matéria foi atualizada com novas informações fornecidas pela presidência da Transnordestina Logística.