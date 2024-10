'Monstros da Inovação' ensinam a captar recursos para marketing digital

Para os que buscam empreender no mercado digital, uma informação: o programa de aceleração do hub de inovação denominado CriarCE, vinculado à Secretaria de C&T e Educação Superior (Secitece) do Governo do Estado, está promovendo, em parceria com os Corredores Digitais, o “Monstros da Inovação”, um programa de palestras para empresários, empreendedores e interessados em investir em marketing digital.

O programa terá sequência no próximo dia 31, às 10 horas, quando, a convite do CriarCE, o jovem cearense Felipe Caesar Carvalho, um especialista na captação de recursos para “start ups” da área digital, ensinará como dar vida aos projetos daqueles que buscam seu lugar ao sol nessa nova e desafiante economia.

Ele mostrará o caminho das pedras e dirá como, de forma correta e inteligente, devem ser captados os recursos para a implantação e desenvolvimento dos projetos, dirimindo dúvidas dos empresários.

Felipe Caesar é coautor do livro "A jornada das startups" – que trata pormenorizadamente do tema – e CEO da cearense HubLocal, que se implantou com recursos captados junto a investidores. No convite que lhe fez para participar, como palestrante, do evento, a Secitece o denomina um verdadeiro "monstro da inovação".

É verdade. Os fundos BossaNova Investimentos, GV Angels, além de investidores renomados como Yves Nogueira, líder do núcleo pernambucano da Anjos do Brasil; Américo Pereira, que trabalhou na Fedex e na BR/Rapidão Cometa; e Eduardo Gouveia, que integrou os quadros da Cielo, são alguns dos que se tornaram acionistas da HubLocal, transformando-a num “case” de sucesso.

A empresa de Felipe Caesar, com sede em Fortaleza, é hoje a maior plataforma de tecnologia e dados para marketing local da América Latina, sendo ainda empresa TOP 10 do ranking de Marketing Digital nacional, especializado em otimização de mecanismos de buscas locais.

Neste momento, a Hublocal está abrindo 1 mil vagas para consultores de marketing digital. Felipe Caesar revela que essa é uma nova vertente do mercado de trabalho da área digital ,que pode alcançar um faturamento mensal de até R$ 1 milhão, dependendo do tamanho do negócio.

Felipe também é coordenador de inovação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, onde já atuou como líder da célula local de negócios do Google.