Tijuca Alimentos inaugura e já opera seu novo incubatório

Empresa de ponta da avicultura cearense, a Tijuca Alimentos acaba de inaugurar seu novo incubatório, localizado em Cascavel, com capacidade para o nascimento de 450 mil pintos por semana.



A unidade foi visitada nesta terça-feira, 10, pelo superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Ceará, Odilon Aguiar, pelo seu assessor Augusto Júnior e pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, que foram recepcionados pelo sócio e diretor da empresa, Marden Vasconcelos.

A visita estendeu-se também à unidade produtora da empresa em Beberibe e, posteriormente, ao seu abatedouro de aves, também em Cascavel.



A esta coluna, Odilon Aguiar e Amílcar Silveira declararam-se muito bem impressionados com as instalações da Tijuca, cujos produtos são comercializados nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão.