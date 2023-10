Sai hoje o IPCA de setembro, que mostrará alta da inflação

Esse conteúdo é apoiado por:

Logo mais, às 9 horas, o IBGE divulgará o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, o IPCA, que mede a inflação oficial brasileira. Os dados serão referentes ao último mês de setembro. O mercado estima um aumento de 0,34% em relação ao mês anterior de agosto, que registrou inflação de 0,23%.

De acordo com economistas do Bradesco, o IPCA de setembro será de 0,34% e terá como culpados os combustíveis e as passagens aéreas, que tiveram aumento de preços no mês passado.

Os economistas do Itaú, por sua vez, estimam um IPCA de 0,35% e culpam o aumento do preço da gasolina por essa elevação.