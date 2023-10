Empresários e executivos cearenses invadem o famoso MIT

Esse conteúdo é apoiado por:

Liderado pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), por meio do seu Instituto Euvaldo Lodi, foi iniciado ontem, prosseguiu nesta terça-feira e se prolongará até a próxima sexta-feira, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts – o famoso MIT – o Programa de Educação Executiva Internacional - Boston Beyond.

O programa reúne, neste ano, um eclético grupo de 47 líderes de empresas, governo, universidades e instituições ligadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico do Ceará uma intensa jornada de conhecimento e aprofundamento em temas como tecnologia, energia e liderança com grandes experts das principais universidades americanas.

Além de sessões acadêmicas e workshops, a programação dos cearenses inclui visitas técnicas a instituições de ponta e a empresas de destaque no ecossistema local norte-americano.

A abertura do programa, ontem, contou com discursos de boas-vindas do diretor do Programa de Relação com a Indústria do MIT, Yuri Ramos, do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e da superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes.



Focando no desenvolvimento de competências de liderança, a primeira sessão acadêmica do Boston Beyond foi ministrada Hitendra Patel, PhD em Ciência e Engenharia de Materiais e CEO da IXL Center, empresa global de consultoria em gestão de inovação..

Patel mostrou como líderes de reconhecimento mundial transformaram o seu meio e construíram um legado único. A partir desses exemplos, o consultor explicou como é possível desenvolver uma visão de impacto na liderança e identificar e solucionar o “growth gap”.

Em seguida, Patel conduziu outra sessão voltada à temática da inovação, mostrando como inovar disruptivamente e como transformar as organizações ou os segmentos de atuação dos participantes. Ele apresentou as tendências que estão mudando o mundo, além de métodos e ferramentas para potencializar a jornada de inovação e aplicar os aprendizados do programa.

Finalizando a programação da manhã, houve uma sessão de compartilhamento e consolidação do conhecimento.

À tarde, o grupo realizou uma visita técnica à SAP Boston, gigante mundial da área de TI, líder de mercado em software de aplicativos empresariais, que em parceria com o Boston Consulting Group (BCG) desenvolve soluções para oferecer transformações de sustentabilidade por meio da tecnologia.

Lá, os participantes tiveram a oportunidade de verificar a aplicação prática de mudanças de modelos de negócio a partir de uma visão de longo prazo de inovação calcada em uma macrotendência: economia verde e ESG.

Em 2022, a SAP se juntou ao Boston Consulting Group (BCG), uma das mais renomadas consultorias globais, para criar novas tecnologias e processos que automatizam e simplificam práticas como rastreio e sequestro de carbono, reaproveitamento do lixo industrial, consumo racional de água, entre outras. Os participantes puderam entender como a SAP está liderando a agenda de ESG mundialmente.

Por fim, o programa proporcionou um momento de networking e conexão com líderes do ecossistema de inovação de Boston, conectando os participantes cearenses a empreendedores e especialistas em negócios inovadores de Boston, fornecendo uma visão geral da inovação na cidade e arredores para contextualizar as visitas em diferentes locais e distritos.

Promotor do evento, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) é uma Escola de Gestão e Aceleração de Negócios, braço da Educação Executiva e Corporativa da FIEC. Entre as suas soluções de maior impacto está o Programa de Educação Executiva Internacional, realizado uma vez a cada ano.