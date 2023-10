Faec anuncia projeto de geração solar em terras de produtores rurais

Esse conteúdo é apoiado por:

Atenção! Um projeto criado e em desenvolvimento pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) permitirá, em curtíssimo prazo, a implementação de parques de geração de energia solar em milhares de hectares de terras pertencentes a produtores rurais residentes nos sertões cearenses.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, anunciou ontem, 9, para 23 empresários da agropecuária que os primeiros clientes da energia a ser gerada pelo projeto serão prefeituras municipais localizadas no Sertão Central, entre as quais Quixadá, Milhã, Senador Pompeu e Quixeramobim.

De acordo com Amílcar Silveira, o projeto atenderá, em primeiro lugar, as prefeituras parceiras do empreendimento, mas muito provavelmente, por causa de sua demanda, será em seguida estendido a empresas privadas de qualquer tamanho, como por exemplo a ArcelorMittal, dona da usina siderúrgica do Pecém, que tem como uma de suas metas de curto prazo a produção de aço verde, ou seja, fabricado com energias renováveis – solar, eólica ou hidráulica.