Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 10/1-/23 (Lc 10, 38-42)

Naquele tempo: Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: 'Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar!' O Senhor, porém, lhe respondeu: 'Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada.'

Reflexão - Jesus sempre nos acolherá, como somos e como estamos.

Marta e Maria, embora irmãs de sangue, demonstraram diante de Jesus como são as atitudes na nossa vida cotidiana e a maneira como agimos quando temos tarefas a executar. Cada um tem seu chamado, sua maneira de pensar e de buscar. Por isso, neste Evangelho Jesus abre os nossos olhos para que possamos distinguir a maneira mais correta de realizar as nossas ocupações diárias. Marta, demonstrava ser uma pessoa preocupada com os afazeres da casa e punha-se a preparar com muito amor a refeição para Jesus. Deixava transparecer, no entanto, uma inquietação por não ter a ajuda da sua irmã. Assim, ela recebeu uma admoestação de Jesus, que hoje também servirá para nós: "Marta, Marta! tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas.” Por outro lado, Maria, não menos acolhedora que sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus para lhe fazer companhia, e O escutar atenciosamente. Diante da observação de Marta, Jesus, com muita sinceridade, nos dá uma lição de vida: Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada." Se estivermos bem atentos iremos perceber que na nossa vida nós também nos agitamos e ficamos ansiosos por coisas que são muito naturais e não precisariam de tanta apreensão! Jesus não censurou Marta pelo que ela estava fazendo, mas por causa da sua inquietação, angústia e preocupação. Frequentemente, nós também nos preocupamos e queremos fazer muitas coisas de uma vez só, por isso, Jesus nos recomenda que "uma só coisa é necessária". A ação de nos sentar aos pés de Jesus para escutá-Lo faz com que possamos realizar as nossas ocupações com menos ansiedade e mais eficácia. Quando buscamos o reino de Deus pela oração, pela vivência da Palavra, as coisas acontecem naturalmente e tudo decorre por consequência da nossa busca. A oração nos leva à ação. Na nossa vida diária, ora precisamos ser Maria, ora precisamos ser Marta. A coerência da nossa fé é que nos dará o equilíbrio para que possamos dar frutos bons e ajudar na construção de um mundo melhor. De qualquer forma, Jesus sempre nos acolherá, como somos e como estamos. -No seu dia a dia você é Marta ou Maria? - Você tem sabido equilibrar essas duas situações? – Qual é o seu sentimento quando tem muito o que fazer durante o seu dia? - Você consegue primeiramente sentar-se aos pés de Jesus e pedir a Ele orientação para os seus afazeres?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO