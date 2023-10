Missão Empresarial do Ceará foi e voltou de Israel em clima de paz

Esse conteúdo é apoiado por:

Há cinco mil anos judeus e palestinos guerreiam – quem duvidar, leia a Bíblia, que desde o capítulo 15 do seu primeiro livro – o do Gênesis – trata da questão. Estado oficialmente reconhecido pela ONU em 1947, Israel transformou-se numa potência bélica – tem bomba atômica – que está sempre pronta a rechaçar ataques do inimigo e, também, num centro de alta tecnologia exportador de produtos e serviços.

Mas o Hamas – grupo terrorista que tem base na Faixa de Gaza, um enclave cuja área é menor do que a de Fortaleza – na qual vivem 2 milhões de pessoas, a maioria de religião muçulmana – recusa-se a reconhecer o estado israelense, que é o inimigo a ser derrotado com o extermínio do povo judeu.

Pois nesse mesmo Israel – que desde sábado, 7, está em guerra declarada contra o Hamas – esteve há pouco mais de duas semanas uma Missão Empresarial do Ceará.

Foram 24 pessoas da política, do empresariado, do governo e da academia cearenses, as quais, coordenadas pelo consultor Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada no primeiro governo de Tasso Jereissati, cumpriram uma extensa agenda de reuniões com organismos públicos e privados de Israel, em busca de inovação tecnológica.