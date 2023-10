Ceará tenta atrair para Fortaleza a Fruit Attraction 2025.

Esse conteúdo é apoiado por:

Fortaleza e o Centro de Eventos do Ceará poderão sediar, em abril de 2025, a Fruit Attraction Brasil, cuja primeira edição, em abril de 2024, será realizada na cidade de São Paulo.

Trata-se da segunda maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura, que acontece anualmente, em outubro, em Madrid, na Espanha (a maior é a Fruit Logística, que se realiza na primeira semana de cada mês de fevereiro, em Berlim, capital da Alemanha).

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, transmitiu comunicado a esta coluna, informando que acertou a realização da feira no Brasil com o diretor de Expansão Internacional da Fruit Attraction, Jaime Martin Bernard.

Neste momento, além de Fortaleza, a cidade de Natal também trabalha para receber o evento em 2025. Para isso, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, esteve pessoalmente em Madrid, na semana passada, onde participou da Fruit Attraction e onde convidou empresários fruticultores brasileiros, também presentes à feira, a investirem no seu estado.

O Ceará e o Rio Grande do Norte são os dois maiores produtores e exportadores mundiais de melão.

O secretário Executivo do Agronegócio do Governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, está mantendo entendimentos com a direção da Abrafrutas no sentido de trazer para Fortaleza a Fruit Attraction 2025, e para isso apresenta, como vantagem comparativa, o Centro de Eventos do Ceará, que está entre os três maiores e melhores espaços do país para feiras, exposições e congressos.