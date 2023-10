Aprendendo idiomas: o bilinguismo na educação infantil

Esse conteúdo é apoiado por:

O interessante texto a seguir é da professora Bárbara Porro, cofundadora, diretora e chefe de Inovação da TreeHouse, uma escola de Fortaleza dedicada à educação infantil. Leia-o:

“Não podemos começar a falar de aprendizado sem falar da plasticidade cerebral na primeira infância. A plasticidade cerebral representa a notável capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar em resposta a estímulos, aprendizado e experiências ao longo da vida.

“Imagine que a cada vez que você aprende algo novo, dentro do seu cérebro há um processo chamado sinapse, ou seja, novos neurônios são formados para que você aprenda aquela nova situação. A expressão "as crianças são como esponjas" é derivada desse processo.

“É extremamente mais fácil ensinar uma criança a aprender um instrumento musical, um novo idioma ou um esporte do que a um adulto. É crucial compreender que o nível de plasticidade cerebral varia significativamente entre uma criança na primeira infância e um adulto. Durante essa fase inicial da vida, a infância, o cérebro revelam-se como um terreno fértil para aprendizados rápidos e adaptações notáveis em face de novas informações.