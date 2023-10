Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde cresce e chega ao Centro de Eventos

Esse conteúdo é apoiado por:

Vem aí, nos próximos dias 25 e 26 deste mês de outubro, o Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde, que, tendo ganhado em apenas dois anos repercussão mundial e tendo crescido muito além das melhores expectativas, mudou de endereço: está saindo dos auditórios da sede de quem o promove – a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) – e ganhando os largos e, também, confortáveis espaços do Centro de Eventos, na Avenida Washington Soares, em Fortaleza.

Ele acontecerá no exato momento em que a ciência renova sua preocupação com o crescente aquecimento do planeta: no mês passado, registraram-se recordes de altas temperaturas, e tudo é consequência da antropização – o uso indevido dos recursos naturais da terra pelo homem. Esse crime antrópico está reduzindo as geleiras do Ártico e da Antártida, provocando o aumento do nível dos oceanos, causando incêndios florestais não só na Amazônia brasileira, mas nas matas do Canadá e em grandes áreas da Europa, e tornando mais constantes e intensos os furacões na Ásia e outros fenômenos naturais, como o El Niño que agora tira as chuvas do Norte e do Nordeste do Brasil e as leva para o Sul do país.