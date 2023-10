Evangelho de hoje, sánbado, 7/10/23 (Lc 1, 26-38)

Esse conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria 28O anjo entrou onde ela estava e disse: 'Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!' Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: 'Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim'. Maria perguntou ao anjo: 'Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?' O anjo respondeu: 'O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível'. Maria, então, disse: 'Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!' E o anjo retirou-se.

Reflexão – O nosso sim tem a força para Deus realizar o que planejou!

Veja também

Ao dizer sim à vontade de Deus e se deixar possuir pelo Espírito Santo foi que aconteceu o grande milagre na vida de Maria e Ela se tornou a Mãe do Filho do Altíssimo! Porque tinha confiança absoluta no poder de Deus Pai Maria cooperou com o Seu Plano de salvação da humanidade, e humildemente se rendeu deixando-se cobrir com a Sua sombra. Reconhecia a sua incapacidade, e a grandiosidade de Deus! Diante disto podemos estar certos de que o nosso sim tem a força para Deus realizar o que planejou para a nossa vida. Nossa Senhora deixou para nós a grande certeza de que para Deus nada é impossível e mesmo que sejamos limitados Ele poderá fazer proezas por nosso meio. Maria reconheceu a sua limitação humana, mas, não se confinou na sua pequenez. Acolheu de coração a orientação do Anjo Gabriel quando este lhe falou: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra!” Diante dos obstáculos aos quais precisamos enfrentar na nossa vida, precisamos confiar em que o Espírito Santo de Deus também nos cobre com a Sua sombra e que é a força de Deus que realizará o que para nós é impossível. Confiando no poder do Altíssimo e nos deixando possuir pelo Seu Espírito Santo nós também veremos acontecer os grandes milagres pelos quais esperamos. – Você tem tido coragem de dizer sim a Deus quando Ele lhe propõe algo? – Qual a mensagem que você acolhe para a sua vida com o gesto de Maria quando falou: “eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra?”

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO