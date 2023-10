Em novembro, mundo das rochas ornamentais terá feira em Fortaleza

Esse conteúdo é apoiado por:

Durante a sétima edição da Fortaleza Brazil Stone Fair (FBSF), considerada umas das principais feiras do setor de rochas ornamentais do país, será realizado o 4º Fórum IBRO – Instituto Brasileiro de Rochas Ornamentais – que terá como tema “Pensando o setor em 2068”.

Entre os debatedores estarão o alemão Peter Becker, considerado uma das principais referências mundiais no setor de rochas naturais, e Álvaro Abreu, idealizador da Cachoeira Stone Fair e do Centro Tecnológico do Mármore e Granito (CETEMAG), ambos localizados no Espírito Santo.