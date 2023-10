Evangelho de hoje, 4ª feira, 11/10/23 (Lc 11, 1-4)

Esse conteúdo é apoiado por:

Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: 'Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos.' Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: 'Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação'.'



Reflexão – Não estamos sozinhos no mundo.

A oração do Pai Nosso é a Oração por excelência porque nos dá todos os passos para que possamos viver ajustados à vontade do Pai, colocando-O em primeiro lugar na nossa vida e nos dando ciência de que somos todos participantes de uma família e não estamos sozinhos no mundo. Somos a família de Deus! O Pai é nosso, portanto, somos irmãos e irmãs, unidos num só ideal, com o mesmo propósito de comunhão. Como irmãos nós pedimos ao Pai para que a Sua vontade aconteça já aqui na terra do mesmo modo que acontece no céu e, assim, já possamos viver o reino dos céus, que é o maior anseio da nossa alma. A vontade do Pai consiste em que nenhum dos Seus filhos se perca e, que haja unidade na Igreja, Corpo de Cristo. Que sejamos um com Cristo, a cabeça e nós, os membros. O pão de cada dia que pedimos ao Pai na segunda parte da oração, é o alimento material para o nosso corpo, mas também, o Pão da Palavra e da Eucaristia, alimentos da nossa alma. O Pai também nos ensina a perdoar quando promete nos absolver na mesma intensidade com que perdoamos aos nossos irmãos. Quando perdoamos nós estamos garantindo um lugar perto de Jesus, o qual, na Cruz, também perdoou os Seus algozes. Por fim, confiando no Poder do Espírito Santo, nós venceremos as tentações e não seremos escravizados pelo Mau que é o demônio inimigo de Deus e nosso. Você costuma rezar o Pai nosso com a sua família? - Quando reza o Pai Nosso você tem consciência do que está dizendo? - Você já pensou que se não perdoar a quem o ofendeu, consequentemente não se sentirá perdoado por Deus? Reflita sobre isso!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO