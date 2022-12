Terceira maior do mundo, Embraer segue vendendo aviões

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que recebeu um novo pedido firme para cinco aeronaves E195-E2 de uma companhia aérea não revelada, que tem planos otimistas de crescimento nos próximos anos.

Até o final de 2023, a Embraer entregará quatro aeronaves e a última no início de 2024. O valor do contrato – de US$ 389,4 milhões – será adicionado à carteira de pedidos da empresa referente ao quarto trimestre deste ano.

A Embraer é a terceira maior fabricante mundial de aviões.

PINHEIRO ABRE CENTRO COMERCIAL EM LIMOEIRO

Nesta quinta-feira, primeiro dia do último mês do ano, às 18h, em evento para convidados, a diretoria da rede Supermercado Pinheiro inaugura o Centro Comercial Bom Vizinho na cidade de Limoeiro do Norte, 200 km ao Sul de Fortaleza. Na ocasião, o sócio e CEO da rede, empresário Honório Pinheiro, fala sobre “O Sucesso do Empreendedorismo” para os presentes.

O novo Centro Comercial Bom Vizinho, que está ao lado do Cine Bom Vizinho e do seu parque infantil, tem 10 lojas, cada uma com 17 m², e se localiza no bairro Socorro, ao lado do Supermercado Pinheiro. Nele já funcionam uma farmácia, uma loja de açaí e um quiosque de churros.

UNIMED FORTALEZA FESTEJA NOVA CONQUISTA

Festa na Unimed Fortaleza, que foi mais uma vez reconhecida como a melhor empresa para se trabalhar no Ceará, na categoria grande porte, pelo GTPW 2022.

O anúncio foi feito na terça-feira, 29.

O Prêmio Great Place to Work reconhece e certifica as empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas e os melhores ambientes de trabalho no Brasil.