O Mercado Livre, a fatura da Enel e as incertezas que persistem

Empresários industriais cearenses, que compram energia elétrica não da Enel Distribuidora, mas diretamente de empresas comercializadoras do Mercado Livre, têm procurado esta coluna para protestar contra o que consideram um absurdo. De acordo com eles, a fatura da Enel correspondente ao uso de sua rede física distribuidora de energia tem chegado, mensalmente, com valor de até o dobro da fatura emitida pela comercializadora.

Na busca de um esclarecimento, a coluna pediu ajuda ao engenheiro eletricista Tarcísio Costa, um especialista em regulação, que expôs o que se segue:

“A TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) é a tarifa cobrada pela utilização desse sistema, ou seja, por todas as despesas que a concessionária tem para levar a energia da fonte até o consumidor final. Nela, são incluídos os custos com as instalações, os equipamentos e os componentes das redes de distribuição, como as subestações, os transformadores, os postes, os cabos e a fiação.”

Tarcísio Costa prossegue:

“Para essa tarifa, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) estabelece, anualmente, um valor em R$/MWh (reais por megawatt-hora) ou em R$/KW (reais por quilovatt), seguindo o princípio da modicidade tarifária, isto é, cobrando o menor valor possível para que as manutenções no sistema sejam realizadas e a energia seja distribuída com qualidade para o usuário”.

Se os grandes consumidores de energia elétrica gostarão ou não das explicações do especialista, só o saberemos hoje, quando os interessados lerem o que acima e abaixo está escrito.

A propósito: terça-feira, 29, das 17 às 19 horas, as principais empresas nordestinas comercializadoras de energia no Mercado Livre participaram de um concorrido debate na Fiec, promovido pelo Sindicato da Indústria de Energia e Serviços Elétricos do Ceará.



Nenhuma dessas empresas comercializadoras é cearense, mas todas elas têm grandes clientes no Ceará, nas áreas da indústria e do comércio varejista, incluindo redes de supermercados.

Como tudo no Brasil caminha com lentidão, o debate na Fiec, muito rico em informações, terminou com dúvidas no ar, e a culpa é do Congresso Nacional, que ainda discute sobre regulações desse Mercado Livre, que cresce em ritmo de frevo.

Parece que a burocracia brasileira existe com um objetivo, o de criar dificuldades para vender facilidades.

HOTEL GRAN MARQUISE CELEBRA 30 ANOS

Nesta quinta-feira, o Hotel Gran Marquise, o maior cinco estrelas do Ceará, celebra seus primeiros 30 anos de atividades.

Inaugurado em 1992, o Gran Marquise, que já foi Caesar Park, é uma das empresas do Grupo Marquise, que, ao longo dessas três décadas investiu muito na modernização do estabelecimento, que, em 2014, hospedou toda a cúpula da Fifa durante a Copa do Mundo de Futebol.

Hoje, às 19 horas, o Gran Marquise reunirá convidados para festejar seu trigésimo aniversário, que chega com uma boa notícia: a partir do dia 2 de janeiro, seu restaurante Mangostim será totalmente reformado, ampliado e modernizado em tudo, a partir do mobiliário.