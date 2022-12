Italiana Enel confirma que venderá a Enel Distribuição Ceará

Informa o Canal Energia, uma agência especializada em assuntos de energia elétrica, que o comando do Grupo Enel, com sede na Itália, decidiu investir, até 2025, perto de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões no câmbio de hoje) no Brasil, com ênfase nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, onde boa parte do que será investido irá para a melhoria da distribuição.

Segundo o Canal Energia, a Enel Distribuição Ceará será mesmo vendida, ao mesmo tempo em que a operação da empresa no Peru e na Argentina será extinta.

Além do Brasil, a Enel também investirá no Chile e na Colômbia.

O total dos investimentos na América Latina chegará aos US$ 5 bilhões.

O anúncio desses investimentos foi feito segunda-feira, 28, por Maurício Bezzeccheri, que dirige a Enel na América Latina.