Salmito e Célio Fernando na corrida pela Secretaria do Desenvolvimento

Atenção! Na bolsa de apostas em torno do secretariado do governador eleito Elmano Freitas, dois nomes aparecem com fortes possibilidade para ocupar a estratégica Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho (Sedet), hoje dirigida pelo engenheiro Maia Júnior.

Estão na disputa o deputado estadual Salmito Filho e o economista Célio Fernando Melo, que é hoje secretário Executivo de Modernização e Inovação da Casa Civil do governo do estado.

Se o escolhido for Salmito, abrir-se-á uma vaga na Assembleia Legislativa, o que agrada aos partidos da base de apoio do atual e do futuro governo.

Se for Célio Fernando, não haverá solução de continuidade na Sedet, uma vez que ele sempre esteve muito próximo do secretário Maia Júnior, participando ativamente na formulação dos projetos estruturantes. Foi ele quem representou o governo cearense em reuniões internacionais ligadas ao meio ambiente e às energias renováveis como a Cop 26, em Glasgow, e a Cop 27, no Egito, e a Economia do Mar, em Lisboa.

Salmito tem o apoio de boa parte da classe política; Célio tem a simpatia de Eudoro Santana, que coordenada o governo de transição.

A Sedet é a pasta por cuja porta entram as empresas nacionais e estrangeiras que estão chegando para investir em projetos de produção do Hidrogênio Vwerde no futuro Hub do Pecém. É ela a encarregada de manter contatos com os investidores e de elaborar os Memorandos de Entendimento, mais de 20 dos quais já celenbtrados.