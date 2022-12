Abrafrutas homenageia Carlos Prado, fundador da Itaueira e Cemag

No próximo dia 15, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutaa) promoverá, às 18 horas, em Brasília, um coquetel para celebrar os bons resultados da fruticultura brasileira neste exercício de 2022.

Na ocasião, o empresário Carlos Prado, fundador da Itaueira Agropecuária e da Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), receberá “homenagem especial pelos relevantes serviços e contribuições prestados ao setor”.

Na mensagem em que comunica a Carlos Prado a decisão da Abrafrutas de homenageá-lo, o presidente da entidade, Guilherme Coelho, informa que o setor da fruticultura brasileira emprega 16% de toda a mão de obra do agronegócio nacional, colaborando “significativamente para o desenvolvimento regional dos polos de produção nas várias regiões geográficas do Brasil”.

A homenagem da Abrafrutas a Carlos Prado é merecida e oportuna, pois foi ele um dos que idealizaram a criação da entidade, que hoje agrega os maiores produtores de frutas do país, recebendo do Ministério da Agricultura e da Apex todo o incentivo para a presença do setor nas grandes feiras internacionais da fruticultura.

Foi Carlos Prado quem indicou o primeiro presidente da Abrafrutas, o empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil e do mundo.

EMPRESÁRIOS DA CDL JOVEM VISITAM M. DIAS BRANCO

Empresários que integram a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza Jovem – a CDJ Jovem, presidida por Roberto Leite Junior, visitam hoje, quinta-feira, o complexo industrial da M. Dias Branco na Região Metropolitana de Fortaleza.

A empresa é a líder nacional de massas e biscoitos. Os visitantes serão recebidos pela gerente de Estratégia e Gestão, Danielle Freitas, e pela Diretoria de Gente, Gestão e Sustentabilidade, Andréa Nogueira.

A ideia do CDL Jovem ao promover essa visita é conhecer de perto o moderno parque industrial de M. Dias Branco, obter informações sobre seu sistema de produção, seus centros de distribuição, suas estratégias e seus desafios. O presidente da CDL Jovem disse que sua entidade que buscar referências inspiradoras e conhecer histórias de sucesso que servem de inspiração para qualquer empreendedor.