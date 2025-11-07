Técnico do Senai Ceará é 1º lugar no concurso para professor do ITA

Quando o assunto é ITA, não tem quem segure o Ceará. O engenheiro mecânico Felipe da Silva Frutuoso, integrante da Assessoria para Transição Energética do Senai Ceará, conquistou o primeiro lugar nacional no concurso para professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso ITA, na área de Mobilidade Sustentável.

O resultado foi celebrado pelo presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, durante reunião dos Conselheiros do SESI Ceará e do SENAI Ceará, realizada ontem na Casa da Indústria.

Em discurso de felicitações ao novo professor do ITA, Ricardo Cavalcante destacou que a aprovação de Felipe da Silva Frutuoso ganha ainda mais destaque pelo contexto atual de instalação de uma sede do ITA no Ceará, um marco histórico aguardado há mais de 50 anos.

"Nós estamos muito felizes, porque temos um colaborador do SENAI aprovado em primeiro lugar no concurso nacional para professor do ITA. E mais do que isso: ele fez questão de nos dizer que vai continuar conosco, pois foi uma casa que acreditou muito nele. Isso mostra que estamos no caminho certo, valorizando as pessoas e o conhecimento produzido aqui. Durante décadas, o Ceará formou grandes talentos que acabavam indo para o Sul e o Sudeste. Agora, com o ITA chegando e com o Felipe permanecendo no Sistema, temos um exemplo inspirador para toda a juventude cearense. Ele vai ser um farol que reforça o poder da educação, da dedicação e da crença no nosso potencial", destacou.

O gestor da FIEC complementou que a trajetória de Felipe Frutuoso é mais do que uma conquista individual. "Ter um profissional do nosso Sistema reconhecido em um concurso nacional do ITA é motivo de orgulho para toda a indústria cearense. Mostra que investir em gente dá resultado, e que o talento cearense está preparado para o mundo", concluiu.