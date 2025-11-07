Expolog chega com R$ 30 milhões e olho na Economia do Mar

Esta coluna vem abordando, nos últimos dias, a importância que a Economia do Mar tem para o incremento do PIB do Ceará. Afinal, estão a Leste, ao Norte e a Oeste deste estado quase 600 quilômetros de costa ainda muito mal aproveitados do ponto de vista econômico e, também, social. Hoje, vale a pena introduzir um elemento de alto relevo: a logística. É ela e seus diferentes ramos que permitem o leva e traz de tudo o que produz a parte cearense banhada pelodoceano.

Nos próximos dias 26 e 27 deste mês, no Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará, será realizada a 20ª Expolog – a Feira Internacional de Logística que, anualmente, acontece em Fortaleza, reunindo toda a sua cadeia produtiva, incluindo grandes empresas nacionais e estrangeiras, principalmente as ligadas ao transporte rodoviário, ferroviário e marítimo.

Ao longo das últimas duas décadas, a Expolog, a que o Sistema Verdes Mares, por meio do Diário do Nordeste, aportou seu apoio, consolidou-se como um dos mais importantes eventos do país e do continente latino-americano, a tal ponto que tem hoje a incentivá-lo a Transpetro, o Governo Federal e o Governo do Estado do Ceará. Nas suas duas mais recentes edições, a Exolog reuniu um público estimado em quase 20 mil pessoas, atraiu expositores de 25 estados e de 18 países, gerou mais de 4 mil empregos diretos e movimentou R$ 32 milhões em negócios.

Neste ano, esses números serão repetidos, como estimam seus organizadores, patrocinadores e expositores.

O empresário Carlos Maia, sócio majoritário e CEO da cearense Termaco, uma as maiores empresas de logística da região Nordeste e que é sócia da Tecer, uma operadora portuária, é, provavelmente, o mais antigo participante da Expolog. Ele disse à coluna que, ao longo destes primeiros 20 anos da feira, a atividade de logística no Ceará e na geografia nordestina “mudou radicalmente, e para melhor”.

Maia argumentou que as empresas que aqui atuam na área dominam hoje o melhor conhecimento e utilizam a melhor tecnologia disponível, razão pela qual, no que depender da iniciativa privada, o setor, que tem experimentado forte crescimento em quantidade e em qualidade, seguirá avançando, “e agora com a boa perspectiva que se abre com os primeiros movimentos na direção da boa novidade que é a Economia Azul, aquela gerada pelo melhor e mais sustentado aproveitamento das riquezas do mar”.

Carlos Maia refere-se à missão empresarial que a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) que, durante toda a próxima semana, em Lisboa, mergulhará no estudo teórico e prático da Economia do Mar nas salas de aula da Nova School of Business & Economics (Nova SBE), uma das três mais respeitadas escolas de negócios da Europa.

Para sua edição deste 2025, a Expolog – fruto do seu exponencial crescimento – ampliou sua área no Centro de Eventos do Ceará: agora serão 15 mil metros quadrados que abrigarão a feira e seus estandes, seus auditórios e sua programação que combinará conteúdo técnico, networking e inovação. A agenda contempla o Seminário Internacional de Logística, o Seminário de Logística do Agronegócio, a Feira do Agronegócio, rodadas de negócios, visitas técnicas e reuniões estratégicas na área da já denominada Arena Expolog.

Neste ano, os eixos temáticos da Expolog refletirão transformações da cadeia logística, podendo ser citadas a Inteligência Artificial, a descarbonização, a energia verde, a reforma tributária, a geopolítica, a infraestrutura, a inclusão de gênero e novas regulações. Todos eles estarão no centro dos debates da Expolog.

Haverá, ainda, uma novidade: a terceira edição do Desafio Porto Hack Nordeste, promovido pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse desafio conectará os portos do Nordeste, empresas de logística e tecnologia a jovens talentos universitários em busca de soluções reais com o uso da Inteligência Artificial Generativa para desafios do setor público.