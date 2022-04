Sesi-Ceará ajuda governo em exames de audiometria

Durante quatro meses, o Sesi-Ceará atuou em conjunto com o Hospital Leonardo Da Vinci, em Fortaleza, disponibilizando sua unidade móvel de audiometria para ajudar no atendimento de pacientes à espera de exames necessários à realização de cirurgias eletivas.

Segundo a coordenadora de serviços da Clínica Sesi Parangaba, Sarah Patrício, a unidade móvel foi cedida gratuitamente, por meio de um contrato de comodato, e começou a atender no dia 3 de dezembro de 2021, encerrando a parceria no último dia 31 de março.

Foram feitos mais de 150 exames audiométricos. Essa parceria com o governo do Estado foi, na opinião de Sarah Parício, muito importante para os diagnósticos e para o apoio a quem não tinha acesso a eles. A unidade móvel conseguiu atender pacientes de Fortaleza e municípios vizinhos, como Caucaia.

A parceria consistiu na cessão da unidade móvel de audiometria do Sesi-Ceará, com todos os seus equipamentos, e no trabalho executado pela equipe do Hospital Leonardo Da Vinci na realização de exames com insumos próprios.