Maia Júnior e o agro: "O Governo está fazendo sua parte"

“Estamos fazendo a nossa parte”, disse a esta coluna o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, contente com o resultado da missão que confiou ao seu secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, que retorna hoje de Berlim, depois de cumprir a primeira etapa de um programa de divulgação do potencial da economia cearense nos grandes eventos europeus, falando para um público distinto, selecionado e convidado por uma empresa de consultoria contratada por sua Secretaria.

Ribeiro passou todos os dias úteis desta semana na Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura, realizada em Berlim, na Alemanha. E passará de 26 a 29 deste mês em Barcelona, na Seafood Global Expo, onde seu foco serão as empresas internacionais da cadeia produtiva da pesca.

“O Governo do Estado está investindo na atração de grandes players dos diferentes setores do agronegócio. Esperamos que os destacados empresários da agropecuária cearense e suas entidades representativas se unam ao nosso esforço, participando física e materialmente dessas missões, que contribuem 1) para o conhecimento das novas tecnologias, 2) para a conquista de novos mercados, 3) para a divulgação de seus produtos e marcas, 4) para o contato pessoal e direto com empresários de outros países e 5) para encantar novos clientes”, disse Maia Júnior.

Ele lembrou que, durante o governo de Camilo Santana, a agropecuária do Ceará obteve extraordinários avanços, mas reconheceu que há gargalos a serem superados, alguns mais agudos do que outros, e que estão a exigir mais conversa, mais entendimento.

Para Maia Júnior, a governador Izolda Cela está pronta para tratar, diretamente com os atores do agro, das questões que ainda travam projetos de mais investimentos para o setor.

“São questões que a boa conversa, o bom entendimento e o bom diálogo conduzirão à melhor solução”, concluiu o titular da Sedet.

LOCAÇÃO: CSI INCORPORA GERPOWER

Empresa cearense com atuação no mercado desde 1999 nas áreas de locação de geradores de energia, equipamentos de audiovisual e de Tecnologia da Informação, a CSI Locações, incorporou às suas operações a Gerpower e RC Geradores, ambas do mercado local.

Com isso, a CSI informa que detém agora 60% do mercado cearense naqueles segmentos.

O CEO da empresa, Patrick Alex, prevê investimento de mais de R$ 20 milhões na aquisição de novos equipamentos até o final deste ano.

BNB NA CDL DE FORTALEZA

Segunda-feira, 11, ao meio-dia, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, receberá na sede da entidade, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), José Gomes da Costa, e seu superintendente no Ceará, Lívio Tonyatt Barreto.



O presidente do BNB apresentará resultados, cenários e planejamento para este exercício de 2022, além de partilhar informações sobre as linhas de crédito do banco para o comércio varejista.

AZUL CELEBRA PARCERIA COM BEACH PARK

Operadora de viagens da Azul Linhas Aéreas, a Azul Viagens celebrou parceria inédita com o complexo aquático cearense Beach Park.

A operadora passa a oferecer voos compartilhados aos seus clientes com saídas dos aeroportos de Viracopos (Campinas) e Belo Horizonte (Minas Gerais) com destino a Fortaleza.

Com a nova parceria, já é possível adquirir um pacote completo para o Beach Park com a Azul Viagens, que inclui passagem aérea ida e volta, traslados e hospedagem a um valor competitivo.

Os voos serão realizados entre os próximos dias 21 de maio e 6 de agosto, com aeronaves A320, com capacidade para transportar até 174 Clientes.

ENTRE FAMÍLIAS

Para discutir os desafios que impactam na longevidade das empresas familiares, a Barros Soluções em Gestão, em parceria com a Fundação Dom Cabral, reunirá empresários e executivos cearense para o Entre Famílias – 2º Encontro de Governança Familiar.

O evento será realizado segunda-feira, 11, de 8h30 às 10h30, no Hotel Gran Marquise.

O expositor será o professor doutor Dalton Sardenberg, professor de dedicação exclusiva da Fundação Dom Cabral, especializado em Gestão de Empresas Familiares e nas áreas de governança corporativa, gestão estratégica, “compliance” e ética empresarial.

MICRO E PEQUENAS LIDERAM O EMPREGO

Micro e pequenas empresas (MPE) apresentaram saldo positivo de geração de empregos no segundo mês do ano, fevereiro.

Segundo levantamento feito pelo Sebrae com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia, os pequenos negócios foram responsáveis por 220.066 novos postos de trabalho em fevereiro, chegando a cerca de 67% do volume total, que inclui empreendimentos de todos os portes.

No acumulado de 2022, as MPE criaram 304.525 novas vagas, o que equivale a 63,5% de todo o volume.

O levantamento mostra que apesar de janeiro ter mantido ritmo lento nas contratações, fevereiro retomou o mesmo padrão observado no segundo semestre de 2021.

“Isso se deve, em grande parte, ao papel desempenhado pelos pequenos negócios. Mais uma vez, são as micro e pequenas empresas que movem a economia brasileira, respondendo pela maior parte da geração de empregos”, ressalta o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

O setor de Serviços foi o que mais contratou entre os micro e pequenos empreendimentos, somando 134.024 novos empregos. Na sequência, a Construção Civil registrou a entrada de 31.517 novos postos de trabalho. “Observamos que o cenário dos últimos seis meses de 2021 se repete agora. Praticamente todos os setores de atividade dos pequenos negócios listaram saldos positivos de contratações”, enfatiza Melles.