Sedet tenta atrair empresas dos EUA para o agro do Ceará

Secretário do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), o agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro retorna hoje de Berlim, onde cumpriu agenda de reuniões, as últimas das quais, ontem, foram com representantes da Dreiscoll, produtora de morangos e amoras, e Fall Creek, especializada em genética de mirtilo, ambas norte-americanas, e da peruana GBP.

A Fall Creek prometeu agendar uma reunião virtual com o executivo da Sedet na próxima semana. Ela tem negócios em vários países latino-americanos.

A empresa peruana, por sua vez, é da área da fruticultura e demonstrou interesse em fazer testes no solo do Ceará, para o que enviará técnicos até aqui, como informou Sílvio Carlos Ribeiro.



Ele foi a Berlim para apresentar as potencialidades da economia do Ceará para executivos de empresas da Europa e de outros países – que estavam na Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura, que envolve desde grandes empresas de navegação marítima até pequenos produtores de alfaces e repolhos de 2 mil países dos cinco continentes.

“É um trabalho de prospecção, que exige conhecimento do mercado, para o que contratamos uma agência especializada na promoção e realização desse tipo de encontros”, explicou o secretário Executivo do Agronegócio da Sedet, sem esconder seu entusiasmo com o êxito da programação técnica e comercia que cumpriu.

No dia 25 deste mês, Sílvio Carlos Ribeiro retornará à Europa para nova rodada de reuniões com executivos de empresas da cadeia produtiva do setor pesqueiro, que se reunirão na Seafood Global Expo, considerada a maior exposição do mundo na área da pesca.



O evento será realizado na cidade espanhola de Barcelona, de 25 a 29. Nessa exposição, Sílvio Carlos Ribeiro e um time do Complexo do Pecém mostrarão o que o Ceará tem para oferecer a quem quer e quiser investir na chamada Economia do Mar.



JORGE PARENTE E O MUSEU DA INDÚSTRIA

Ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o empresário Jorge Parente não escondeu sua alegria ao ler, aqui, a informação de que o Museu da Indústria do Ceará está batendo recorde de visitação pública, tamanho é o interesse, principalmente, dos jovens escolares em conhecer fatos da história recente e remota do setor industrial do estado.



Essa alegria tem motivo: foi na gestão de Jorge Parente que se construiu o Museu da Indústria, para o que foi necessário adquirir da antiga e extinta Coelce (hoje Enel), no centro de Fortaleza, o casarão de bela arquitetura em que o equipamento foi instalado na emblemática Praça do Passeio Público, palco de grandes acontecimentos da vida social e política do Ceará.

Jorge Parente lembra que, por sua iniciativa, os primeiros estudos para a instalação do Museu da Indústria foram feitos pelo capítulo cearense do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-CE), dos quais participaram o arquiteto Romeu Duarte e um time de arquitetos da Unifor, “cedidos pelo saudoso empresário e chanceler Airton Queiroz”.

Tirando proveito de sua boa memória, Jorge Parente recorda que os primeiros recursos para a implantação do Museu da Indústria foram obtidos “da sensibilidade do então presidente do BNDES, economista Francisco Gros”, falecido em 2010, que tinha relação de amizade com alguns cearenses.

Por meio da Lei Rouanet, revela Jorge Parente, a Petrobras aportou, também, ajuda financeira que ajudou a tornar realidade o Museu da Indústria, que é hoje um centro de excelência da cultura do Ceará.

REDE MERCADINHOS S. LUIZ ABRIRá MAIS UM MERCADÃO

Novidade no varejo: a loja da rede Mercadinhos São Luiz localizada no bairro Dunas ganhará um novo formato.

No próximo dia 16, ela será fechada para reforma e, até o fim de maio, reabrirá como Mercadão, a loja de descontos da rede.

A nova unidade Mercadão terá área de vendas ampliada, com foco em ofertas de quase 6 mil itens que comporão o mix de produtos.

Será o segundo Mercadão do São Luiz em Fortaleza, e terceiro no Ceará, como parte da estratégia da empresa de expandir esse formato de loja, mais focada em descontos para os clientes.

Segundo o CEO da empresa, Severino Ramalho Neto, o São Luiz está alinhado à tendência de crescimento mundial dos formatos de lojas hard discount no varejo.

“Hoje, este é o formato de loja que mais cresce no Brasil e nós estamos atentos a esse movimento, já com duas unidades no Ceará e com previsão de mais lojas até o fim deste ano”, informa Severino Neto.

“Já fazemos parte do dia a dia da população do bairro Dunas, e por isto queremos presentear a região com uma nova loja e uma nova marca, o Mercadão, com o mesmo jeito de receber bem os nossos clientes, oferecendo uma proposta que até então só tínhamos no Shopping RioMar Kennedy”, acrescenta ele.

Além do Mercadão, a empresa tem ainda duas lojas no formato Mercadinhos São Luiz: uma no Shopping RioMar Fortaleza e uma na Avenida Santos Dumont (ao lado do Hospital São Mateus).

Com 50 anos de história, o São Luiz conta com 23 lojas em Fortaleza, Eusébio, Crato e Juazeiro do Norte, sendo três delas, a partir da inauguração da unidade Dunas, no modelo Mercadão.

OPERADORA Oi LEVA FIBRA ÓTICA A IGUATU

Informa a Oi, operadora de telecom: ela está instalando na cidade de Iguatu internet de alta velocidade, a Oi Fibra, que já foi instalada em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Em Iguatu, segundo a Oi, poderão ser atendidos 2.800 endereços, que serão acrescentados aos 86 mil que já têm esse serviço no estado do Ceará.

A empresa amplia seus investimentos na expansão de sua rede de fibra ótica como parte do seu plano de transformação.