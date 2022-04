Betânia celebra 110 anos de nascimento de Luiz Lua Gonzaga

Boa iniciativa adotou a Betânia Lácteos – empresa cearense líder do mercado nordestino de lacticínios – que está a celebrar os 110 anos do nascimento do saudoso cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, patrocinando o projeto do pesquisador e colecionador paraibano, radicado em Fortaleza, Paulo Vanderley, que homenageia o artista com livro, acervo digital e podcast sobre o “Rei do Baião”.

Com convidados especiais da música brasileira, de Elba Ramalho a Fagner e Lenine, os primeiros episódios do podcast que celebra o legado de Luiz Gonzaga já estão disponíveis nas plataformas de streaming, com novos lançamentos sempre às quartas-feiras.“Conhecendo a importância do legado de Luiz Gonzaga, um artista que atravessa gerações mesmo depois de mais de um século do nascimento, é uma honra participar de um projeto tão cuidadoso para manter viva a história desse artista ímpar, algo completamente alinhado ao propósito de Betânia de valorização das origens e cultura nordestina”, diz à coluna Cynthia Serretti, diretora de Marketing da Betânia.A homenagem segue ainda com relançamento do site Luiz Lua Gonzaga, que reúne o maior acervo digital sobre o músico, uma websérie e o livro biográfico "Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”.

Esse livro será lançado em uma edição colorida de 400 páginas com a trajetória do artista, um documento que promete tornar-se a obra definitiva sobre Gonzagão.

“Em cada página, o leitor viverá uma experiência gonzagueana. Vamos anexar letras, capas de LPs, fotografias raras”, antecipa o pesquisador Paulo Vanderley, que é antigo funcionário do Banco do Brasil.

O livro tem previsão de lançamento neste ano.