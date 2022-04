Empresários alemães virão em maio para ver agro cearense

Um grupo de empresários alemães virá a Fortaleza no próximo mês de maio para conhecer as potencialidades da economia cearense nas áreas do agronegócio, do mercado imobiliário e da Tecnologia da Informação (TI).

A informação foi transmitida a esta coluna por Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), do Governo do Estado. Ele se encontra em Berlim, participando, juntamente com Duna Uribe, diretora Comercial do Complexo do Pecém, da Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura.

A viagem – adiantou o executivo da Sedet – está sendo organizada pela AD3 Marketing, com sede em Berlim.

Uma cláusula de confidencialidade impede a divulgação do nome dos empresários que integrarão o grupo, assim como o das empresas que eles representam.



Mas esta coluna pode revelar virão a Fortaleza sete empresários alemães, que cumprirão, de 20 a 29 de maio, uma agenda de visitas e reuniões que já está sendo elaborada com as autoridades da Sedet.



De acordo com Carlos Henrique, diretor da AD3 Marketing, a viagem dos alemães nasceu, ontem, durante reunião do secretário Sílvio Carlos com Eberhard Trempel, chairman do German Global Trade Forum, que coordenará o grupo que virá a Fortaleza.

Osalemães visitarão o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e, também, algumas empresas do setor agroindustrial.

PECÉM NO ALMOÇO DA AJE

Amanhã, ao meio-dia, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) promoverá seu primeiro Almoço Empresarial da sua nova gestão de 2022, que tem como coordenador-geral George Martins.

O evento terá como convidado o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Danilo Serpa, e será realizado em parceria com a Fiec, na cobertura do edifício-sede da Federação das Indústrias.

Danilo Serpa falará sobre os 20 anos de atividades do Complexo Portuário do Pecém e, principalmente, sobre seus novos desafios, entre os quais a nova ampliação do Porto para atender à demanda que virá com a implantação do Hub do H2V.

UFC HOMENAGEIA BETO STUDART

Ao conceder o título de Doutor Honoris Causa ao empresário Beto Studar, que por oito anos presidiu a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), a Universidade Federal do Ceará (UFC) reconheceu a importância da boa parceria que deve existir entre os centros de inteligência cientifica e tecnológica com os setores que produzem o desenvolvimento econômico e social.

A iniciativa da UFC está sendo aplaudida, e com razão. Ao longo de sua gestão na Fiec, Studart buscou e obteve o apoio do principal centro de excelência acadêmica do Ceará, cujas pesquisas voltam-se, agora, na prática, para os setores produtivos do estado, entre os quais, sobremaneira, se destacam a vasta cadeia produtiva da agropecuária, da indústria das energias renováveis e da produção do Hidrogênio Verde e a planetária Tecnologia da Informação (TI).

De tão inédita e importante para o Ceará e para o seu futuro próximo e de longo prazo, essa parceria, nascida por inspiração de Beto Studart, foi mantida e ampliada pelo seu sucessor na Fiec, minerador Ricardo Cavalcante, que a considera essencial, vital para o êxito dos planos estratégicos em execução pela sua entidade e pelo Governo do Estado.

Bem posicionado hoje no confronto com os demais estados nordestinos, o Ceará tem vantagens comparativas que o diferenciam da concorrência, a começar pela atitude de suas principais entidades empresariais – a Fiec e da Faec (Federação da Agricultura do Estado do Ceará) – ambas voltadas para o esforço de viabilizar os grandes empreendimentos dos dois setores, entre os quais se incluem, além do Hub do H2V, a implantação de um Polo Cotonicultor, que avança na Chapada do Apodi, e de outro, hortifruticultor, que se consolida na mesma área e na Serra da Ibiapaba.

Foi o bom exemplo da Fiec, iniciado na administração de Beto Studart, e agora reconhecido pela UFC, que tornou realidade um sonho antigo: o casamento da ciência com quem empreende.