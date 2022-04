No Riomar, "Relatos de uma Mãe - Paixão de Cristo sob o olhar de Maria"

Nas próximas quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, às 20 horas, no Teatro RioMar Fortaleza, a Comunidade Católica Um Novo Caminho encenará a peça “Relatos de Mãe – a Paixão de Cristo sob o olhar de Maria”, a mãe de Jesus.

Trata-se de um espetáculo apresentado desde 2010, tendo ficado suspensa por dois anos devido à pandemia. A cada ano o enredo, totalmente fundamentado no Evangelho de Cristo, é atualizado para oferecer aos espectadores diferentes aspectos dos últimos dias do Filho de Deus na terra.

O objetivo principal da encenação é evangelizar e levar o público presente a participar do Mistério do Amor de Deus pelos homens.

Os ingressos para a sessão de sexta-feira estão esgotados; para a de quinta-feira, dia da estreia, há muito poucos ainda disponíveis na sede da Comunidade, na rua D. Expedito Lopes, 1949, Dionísio Torres.

O ano de 2013 foi quando a peça ganhou um olhar especial: o de Nossa Senhora. Em "Relatos de uma Mãe", a história é contada pela mãe de Jesus, que permaneceu ao lado do filho até seu último sopro.

A encenação leva ao público as palavras guardadas no coração de Maria Santíssima, serva fiel, que, mesmo diante das dificuldades, renovou, constantemente, sua resposta de amor a Deus.

O espetáculo é realizado pelo “Projeto sal e Luz”, iniciativa criada dentro da Comunidade Um Novo Caminho com o objetivo de evangelizar por meio das diversas formas de arte.

A peça tem a participação ao vivo, durante todo o espetáculo, das cantoras católicas Ticiana de Paula e Babi Maria, responsáveis pela sua trilha sonora. As músicas que embalam as cenas são todas de sua autoria.

Para realização do espetáculo, os membros da Comunidade se dividem entre diretores, produtores, atores, dançarinas, figurinistas, maquiadoras, cabeleireiras e fotógrafos. Ao todo são 180 jovens voluntários envolvidos. A peça já foi vista e aplaudida por mais de 7 mil pessoas. A expectativa deste ano é de que a vejam mais 1600 espectadores.

A Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho, fundada em 1992, nasceu da dor de uma mãe que perdeu o filho em um acidente de carro. Com a perda, essa mãe, a “Tia Helena”, como é carinhosamente chamada a fundadora da Comunidade, decidiu transformar sua dor em amor, tornando-se acolhedora de muitos jovens e os recebendo em sua casa para falar de Deus.

Neste ano, a Comunidade comemora seus 30 anos de história, contando com três sedes na Rua Dom Expedito Lopes, no bairro Dionísio Torres. Por meio de missas, grupos de oração, adorações, eventos e obras, a fundadora, Helena Serpa, conta com a ajuda de centenas de jovens e adultos para continuar acolhendo aqueles que buscam encontrar o amor de Deus.