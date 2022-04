Evangelho de hoje 05/04 (Jo 8,21-30)

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: 'Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.' Os judeus comentavam: 'Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'?' Jesus continuou: 'Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados.' Perguntaram-lhe pois: 'Quem és tu, então?' Jesus respondeu: 'O que vos digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo.' Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: 'Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado.' Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.

Reflexão – Morrer no pecado é desconhecer e rejeitar a salvação de Jesus.

“Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo... se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados”. Jesus usou palavras duras ao se dirigir aos fariseus que não compreendiam nem aceitavam a Salvação que Ele viera oferecer. Essas palavras ainda hoje repercutem na vida de todos aqueles que, assim como os fariseus, não entendem nada do que Jesus falou, pois, aquilo que Ele proclamou não combina com as coisas de seu interesse. Jesus nos ensina a viver no mundo olhando para o alto e acreditando que Ele é O enviado do Pai, a fim de que não morramos no pecado. Morrer no pecado é desconhecer e rejeitar a salvação de Jesus. O modo de pensar de Jesus era e é muito diferente de tudo o que o mundo costuma pregar como verdade. Só quem nos pode tirar da morte do pecado é Jesus Cristo, Aquele que veio em nome do Pai para revelar ao mundo a Sua misericórdia. Nós também não somos deste mundo, mas podemos viver neste mundo com a mentalidade do alto como Jesus vivia. O primeiro passo é a Fé. Fé em Jesus Cristo que já foi elevado, que já ressuscitou e já nos deu vida nova, vida em abundância. Hoje também há muitos que precisam de provas para manter a fé e perdem tempo na incredulidade esperando que algo mais aconteça e, por isso, não assumem o senhorio de Jesus, o Verdadeiro Salvador da humanidade. – E você, se considera pertencente ao mundo, ou cidadão do céu? – Você acredita que Jesus tem poder para conduzi-lo (a) ao céu? – Você já tem parado para refletir que um dia também terá que enfrentar a morte? – O que mais você espera acontecer para assumir a mentalidade do alto?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO