Ceará promove agro e pesca em Berlim e Barcelona

De Berlim, capital da Alemanha, onde se encontra para participar de mais uma Fruit Logistica, maior feira de frutas do mundo, que começa hoje e se prologará até o dia 7, o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, manda dizer à coluna:

A Sedet e o Porto do Pecém promoverão, na feira e fora dela, um programa de roadshows, o primeiro dos quais será na Fruit Logistica.

Uma organização especializada, com atuação na Europa, elaborou uma agenda de reuniões com diretores e executivos de empresas europeias aos quais serão apresentadas as potencialidades do Ceará no setor da agropecuária, incluindo sua infraestrutura portuária, aeroportuária e rodoviária, além dos seus diversos Data Centers, quase todos instalados e operados por gigantes multinacionais.



“A ideia desses roadshows partiu do secretário Maia Júnior. Na quarta-feira, 6, numa das salas do Messe Berlim – o Centro de Eventos da capital alemã – faremos uma apresentação do Ceará para investidores estrangeiros seguido de um coquetel. Boa parte dos investidores que estarão presentes são alemães”, antecipa o secretário Sílvio Carlos Ribeiro.

Ele anunciou que outro roadshow será realizado em Barcelona, na Espanha, “mas inteiramente voltado para a Economia do Mar”.

Será no período de 26 a 28 deste mês, durante a 28ª Seafood Expo Global, a mais importante feira mundial de produtos, serviços e equipamentos ligados à cadeia produtiva da pesca.

Essa feira tem a presença de mais de 1.500 empresas expositoras oriundas de centenas de países dos vários continentes, incluindo as três Américas.

O secretário Executivo do Agronegócio da Sedet informa que costumam participar da Seafood Expo Global 29 mil compradores de frutos do mar, representando indústrias usuárias e redes comerciais de 150 países.