Fiec cria Núcleo de Governança Ambiental

No próximo dia19, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) lançará o seu Núcleo de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), cujo objetivo será fornecer ao mercado a avaliação e a validação dessas práticas nas empresas industriais cearenses, guiando-as à sustentabilidade, em alinhamento com as melhores práticas globais.

O anúncio foi feito pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que se acompanhou do seu 1º vice-presidente Carlos Prado, do vice-presidente Jaime Bellicanta, e da coordenadora do Núcleo EG da Fiec, Alcileia Sena de Farias.

O núcleo implementará o Programa ESG-Fiec. A empresa que dele participar estará credencia a receber o Selo ESG-Fiec, que a reconhecerá como indústrias comprometida com o desenvolvimento sustentável em todas as suas relações econômicas, ecológicas e sociais.

A Fiec premiará, anualmente, as melhores práticas ESG dosetor industrial do Ceará.

ESG é a sigla em inglês para “environmental, social and governance” (ambiental, social e governança), usada hoje para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa.

O ESG busca minimizar os impactos dos processos empresariais no meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas em seu entorno e manter os melhores processos de administração.

Além disso, também pode ser usado para investimentos com critérios de sustentabilidade. Em vez de analisar apenas índices financeiros, por exemplo, investidores também observam fatores ambientais, sociais e de governança de uma companhia.