Evangelho de hoje 04/04 (Jo 8,12-20)

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: 'Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.' Então os fariseus disseram: 'O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo.' Jesus respondeu: ‘Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis donde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai, que me enviou. Na vossa Lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim.' Perguntaram então: 'Onde está o teu Pai?' Jesus respondeu: 'Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai.' Jesus disse estas coisas, enquanto estava ensinando no Templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado.

Reflexão – O verdadeiro sentido da vida

Jesus dá testemunho de que Ele é a Luz que veio tirar o mundo das trevas. O testemunho de alguém é fidedigno quando consegue transformar a vida de outras pessoas e faz com que elas queiram viver o mesmo. A mensagem deste Evangelho se torna vida em nós na medida em que a acolhemos como verdade e a experimentamos com fé. Assim, pois, Jesus dá testemunho de que Ele é a Luz de Deus que entrou no mundo para revelar, clarear, mostrar e esclarecer os Seus mistérios. A treva é a ignorância, a confusão, a desesperança, é o não saber de onde viemos nem para onde vamos. Jesus veio como um luzeiro para nos ensinar a trilhar o caminho que o Pai abriu para nós e, assim, modificar a nossa existência que, antes, não tinha sentido. Com Jesus nós temos a Luz da vida e o entendimento para todos os fatos que nos acontecem enquanto aqui vivermos. A partir desta realidade nós, então, encontraremos o verdadeiro sentido para o nosso viver. Se tivermos uma experiência com Jesus, nós também, como Ele, iremos perceber de onde viemos e para onde vamos. Encontraremos razão para a nossa existência, porque deixaremos de viver segundo a carne, mas guiados pelo Espírito Santo e o nosso testemunho também será válido. O próprio Jesus é quem nos confidencia. “Se me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai”. Conhecer a Jesus é, portanto, a condição imprescindível para que possamos sair das trevas e ter a Luz da vida. Deus Pai é quem nos dá testemunho da Luz de Jesus, através das Suas obras em nós e por nosso intermédio. O Pai está onde Jesus se encontra e vice-versa, por isso, não precisamos perguntar onde encontrá-Los, mas entrar em comunhão com Eles, conduzidos pelo Seu Amor que é o Espírito Santo. Aí então, sairemos da ignorância, da confusão, da desesperança e do desamor para entrarmos no reino dos céus. – Você sabe de onde veio e para onde vai? – Você já encontrou sentido para a sua vida? – Você faz diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? – Você tem em si a Luz de Jesus? – O que você distingue nos acontecimentos da sua vida? – Faça esta reflexão!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO