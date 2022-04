Evangelho de hoje 06/04 (Jo 8,31-42)

Naquele tempo: Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: 'Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.' Responderam eles: 'Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: `Vós vos tornareis livres'?' Jesus respondeu: Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão; no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai; e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai.' Eles responderam então: 'O nosso pai é Abraão.'Disse-lhes Jesus: 'Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão! Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai.' Disseram-lhe, então: 'Nós não nascemos do adultério, temos um só pai: Deus.' Respondeu-lhes Jesus: 'Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí, e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou.

Reflexão – A palavra de Deus é a verdade que nos liberta

Todos nós vivemos em busca da verdade e ansiamos também por liberdade! Fomos criados para ser livres e a liberdade é um dom inerente a nossa condição de criaturas de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e nos liberta de toda trama do inimigo o qual tenta extinguir a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Se permanecer na Palavra de Deus, o discípulo de Jesus estará livre de toda tentativa de escravidão do inimigo, pois, é Ela quem dá testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Permanecer na Palavra de Deus é conhecer a verdade que nos liberta, nos tira da ignorância, esclarece as nossas dúvidas e nos faz enxergar os sinais de esperança e de vida nova que o Senhor nos mostra. Jesus Cristo é a verdade do Pai para nós. Ele veio ao mundo para nos revelar a face de Deus e nos comunicar o jeito de ser do Pai, e, assim, nos fazer ambicionar imitá-Lo já que fomos feitos à Sua imagem e semelhança. Conhecer a verdade é ter experiência com o amor de Deus e ter conhecimento profundo dos Seus mistérios para a nossa vida. Há muitas coisas que nós esperamos e aspiramos alcançar, mas não temos consciência de que é o mesmo que o Pai almeja para nós. Somente Jesus, que conhece o Pai, pelo poder do Espírito Santo, pode nos ensinar as verdades que O Pai nos deseja transmitir. Assim, nós poderemos ser livres de nós mesmos (as), das nossas tendências pecaminosas e da nossa humanidade decaída pelo pecado. Em Jesus, fomos livres do pecado que antes nos escravizava. Deus tem um plano de amor para cada um de nós, e na medida em que percebemos esse plano, nós vamos nos tornando mais livres de nós mesmos (as), dos nossos projetos pessoais. Daí, então, poderemos afirmar com convicção que também “somos filhos (as) de Abraão”, “somos filhos (as) da promessa de Deus e que Ele é o nosso Pai, portanto, somos filhos livres. – Onde você tem buscado a resposta para as suas dúvidas? – Você costuma consultar a Palavra de Deus? – Alguma vez a Palavra lhe deu resposta? – Faça uma retrospectiva da sua vida se exponha diante do Senhor e confirme na Palavra algo que lhe dê entendimento.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO