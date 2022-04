CMM Engenharia: 25 anos com 1 milhão de m² em obras

Festa na CMM Engenharia, uma das melhores empresas da construção civil cearense. Ela está celebrando 25 anos de atividades, e seus sócios e diretores Marcelo de Castro, Adalberto Mota Machado e Artur de Albuquerque Neto declaram-se felizes com o que a CMM já fez.

Do portfólio da empresa, constam mais de 500 projetos executados em 11 estados do país, entre os quais o maior farol das Américas e o sexto maior do mundo, o Farol do Mucuripe, em Fortaleza, com 72 metros de altura, a recém-entregue ampliação da fábrica da Vulcabrás, em Horizonte, além de universidades, shoppings centers, indústrias, hospitais e estabelecimentos comerciais como farmácias, concessionárias de automóveis e homem centers.

Tudo isso representa uma área construída de mais de 1 milhão de metros quadrados.

Entre os clientes da CMM Engenharia estão o Grupo Pague Menos, a Unifor, grandes colégios de Fortaleza, o Instituto Myra Eliane, para o qual construiu o Centro de Educação Infantil Olga e Parsifal Barroso, em Caucaia, com 5.767 metros quadrados, o Shopping Iguatemi Bosque, o Shopping Eusébio, a Fiocruz, a Aeris Energy, o Grupo 3 Corações e Indaiá.

PALESTRA SOBRE O PULGÃO DO SORGO

Informa o Instituto Luiz Girão, braço social da Betânia Lácteos: hoje, quinta-feira, das 19 às 20h30, ele promoverá palestra sobre o Controle do Pulgão na Cultura do Sorgo.

O evento, que se realizará no modo virtual, tem parceria com a Terra Fértil e a Pioneer, sendo transmitida pelo Zoom.

Serão palestrantes Wilson Ferreira de Souza, técnico agropecuário, especialista em produção de grãos no Nordeste e representante da Terra Fértil; e Rafael Bergamo Dutra, técnico agropecuário, especialista em sementes e produção de grãos, representante da Pioneer.

Os dois ensinarão técnicas de combate à praga do pulgão.

STARTUP DO SETOR IMOBILIÁRIO

CEO da empresa cearense de tecnologia 7Cantos, o jovem empresário Paulo Régis Arcanjo Filho apresentou aos participantes do ICXP (Imobi Conference Experiene 2022), que se realizou em Curitiba, na semana passada, o “case” da Proptech, uma startup do ramo imobiliário, especializada na locação de imóveis.

Entre os que expuseram seus produtos no evento, estiveram gigantes como Porto Seguro, Quinto Andar, ZAP+, Plano&Plano e mLabs.

O cearense, além de criativo, é ousado.

HOJE, O PECÉM NO ALMOÇO DA AJE

Hoje, ao meio-dia, na cobertura do edifício sede da Fiec, Danilo Serpa, presidente da CIPP S/A - Companhia de Desenolvimento do omplexo Industrial e Portuário do Pecém - fala para os jasssociados da AJE - Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza.

Serpa falará o que a CIPP já fez, está fazendo e vai fazer, abordando a próxima expansão do Porto do Pecém, que absorverá algo como R$ 1,3 bilhão, que serão obtidos no mercado internacional, com juros menores.

Pecém é uma empresa de economia mista, superavitária, ou seja, nela o Tesouro Estadual do Ceará póe nenhum dinheiro.

Vale lembrar que o Porto de Roterdã, o maior da Europa, é sócio da CIPP S/A, de cujo capital detpem 30%. Um parceiro de luxo.