Evangelho de hoje 09/04 (Jo 11,45-56)

Naquele tempo: Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o Conselho e disseram: 'O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso Lugar Santo e a nossa nação.' Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: 'Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?' Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no Templo, comentavam entre si: 'O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?'

Reflexão - Nada acontece por acaso

Muitos judeus se rendiam diante dos milagres que Jesus realizava e acreditavam Nele. Os fariseus e os sumos sacerdotes, então, voltaram a pensar em liquidá-Lo para se livrarem da possível reação do Império romano. O motivo era sempre o mesmo: “Esse homem realiza muitos sinais!” No entanto, o plano de Deus se realizava perfeitamente e eles ainda não percebiam que Jesus viera ao mundo não para tornar-se Rei, mas vítima entregue em holocausto para a salvação da humanidade. Precisava, então, que houvesse aqueles que despertassem a indignação dos sumos sacerdotes e dos fariseus para que tudo fosse consumado. As palavras do próprio sumo sacerdote Caifás, já profetizavam o que iria acontecer: “Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?” Dessa forma, sem saber, Caifás decretava a sentença de morte para Jesus como redenção dos homens. Deus age de acordo com o Seu plano e nos faz Seus instrumentos de salvação mesmo que não o percebamos como foi o caso de Caifás. Às vezes, apenas uma palavra que pronunciamos é um sinal que Deus dá ao mundo para que a sua vontade se realize. No entanto, por não compreenderem assim, ainda hoje há aquelas pessoas que se incomodam com os sinais de Jesus por intermédio de alguém que foi escolhido como protagonistas do plano que o Senhor quer realizar. Nada acontece por acaso, os sinais de Deus na nossa história também são evidentes. Muitas vezes nos encontramos num emaranhado de situações e não entendemos o que está por trás de tudo, mas a confiança de que o projeto de Deus se cumpre sem que nem percebamos é a nossa única arma para nos manter firmes na batalha. – Você costuma captar os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida? – Você se desespera nos momentos de aflição? – Você entende que algumas coisas boas só acontecem depois que outras não tão boas aconteceram antes? – Você percebe que só se arruma o que está desarrumado?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO