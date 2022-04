Supermercado Pinheiro abrirá mais duas lojas na RMF

Empresa genuinamente cearense, o Supermercado Pinheiro inaugurará duas novas lojas no segundo semestre deste 2022.

A primeira será aberta até setembro no bairro Porto das Dunas, em Aquiraz, localizada bem em frente à rotatória de acesso ao Beach Park.

A segunda abrirá suas portas até outubro no centro da cidade de Maranguape, também na Região Metropolitana de Fortaleza, segundo informa cidade, de acordo com o diretor Executivo Comercial e Marketing, Alexandre Pinheiro.

“As duas novas unidades gerarão, juntas, mais de 400 oportunidades de empregos diretos e 1.200 indiretos”, acrescenta ele.

Com 16 lojas em oito municípios cearenses (Fortaleza, Acaraú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Sobral e Quixadá), um centro de distribuição, 13 salas de cinema, 5 parques infantis, choperia e um shopping center, a rede Supermercado Pinheiro e suas unidades oferecem ao público 12 mil produtos dos segmentos de alimentação, limpeza, utilidades domésticas, beleza e bem-estar.

Há mais de 30 anos atuado no mercado cearense como uma das maiores redes varejistas locais, o Supermercado Pinheiro - cujo sócio majoritário e CEO é o empresário Honório Pinheiro - tem um quadro de pessoal com cerca de 12 mil colaboradores, que se relacionam de modo estreito com fornecedores e, principalmente, com os clientes das proximidades de suas lojas, razão por que seu slogan é “o bom vizinho”.