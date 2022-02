Serra da Ibiapaba, maior produtora, será exportadora de abacate

Atenção! A Serra da Ibiapaba, no Noroeste do Ceará, na divisa com o Piauí, tornou-se a maior produtora de abacate do Ceará.

E, dentro de três anos ou menos, tornar-se-á exportadora dessa fruta.

Na zona rural daquela serra, há, neste momento, 1.314 hectares cultivados de abacateiros em plena produção e mais 251 hectares em formação.



São 350 mil pés de abacateiros plantados em vários municípios ibiapabanos, cuja produção neste ano, segundo estimam os produtores, todos de pequeno porte, deverá chegar a 14.900 toneladas (ou 14 milhões e 900 mil quilos).



Erildo Pontes, especialista em irrigação e fruticultura e coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), que retornou ontem de uma visita à Ibiapaba, revelou a esta coluna que são cultivadas lá as principais variedades de abacate comercializadas no Brasil – Betânia, Quintal, Fortuna e Margarida.

Ele, porém, anunciou, como “grande novidade” o fato de que agricultores da Ibiapaba já estão a cultivar a variedade Avocado Hass, ainda pouco conhecida no Brasil, mas a mais consumida no mundo.



Esse “avocado” (nome espanhol que significa abacate) é famoso, também, por ser o principal ingrediente do “guacamole”, uma iguaria típica da culinária mexicana “que agrada aos paladares do mundo todo”.

Em Ubajara, Erildo Pontes, que acompanhou o titular da Secretaria Executiva da Sedet, agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, na visita aos hortifruticultores da Ibiapaba, esteve no Viveiro Mulugu, que, no ano passado, produziu 40 mil mudas de abacateiros, 14 mil das quais só do Avocado Hass, encomendadas por um cliente de Minas Gerais, e já entregues.

O Viveiro Mulungu produz e vende mudas de abacateiros e de outras frutas para os produtores da Ibiapaba e de vários estados brasileiros.

O secretário Sílvio Ribeiro e seu coordenador Erildo Pontes também visitaram outras propriedades rurais da Serra da Ibiapaba, a maior das quais cultiva o Avocado Hass com excelentes cargas da fruta.

Numa delas, com área de 15,2 hectares, cujo dono é um agricultor paranaense, estão sendo plantadas mudas de Avocado Hass. A área atual será ampliada para 30 hectares até o fim deste ano, pois a meta do produtor é dobrar a produção em 2023.

Noutra propriedade, com 50 hectares de área, outro agricultor planta mudas do Avocado Hass com um objetivo: iniciar, dentro de três anos, a exportação da fruta, cuja demanda mundial é maior do que a oferta.

Sílvio Carlos Ribeiro e Erildo Pontes apostam no futuro próximo da Ibiapaba, que se transforma, na velocidade do frevo, num Polo Hortifruticultor de produtos nobres, entre os quais o mirtilo (também chamado de blueberry), já produzido e comercializado nas redes de supermercados de Fortaleza, além de tomates do tipo cereja, pimentões coloridos e rosas, também encontrado nas gôndolas das redes nacionais supermercadistas.

S. FRANCISCO: BOMBEAMENTO RECOMEÇA HOJE

Hoje é um dia importante para o Estado do Ceará e seus recursos hídricos.



Ao meio-dia desta terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, testemunharão a retomada do bombeamento das águas do rio São Francisco para o açude Castanhão.

Esse bombeamento garantirá, outra vez, a oferta de 10 metros cúbicos de água por segundo ao ramal cearense do Canal Norte do Projeto São Francisco.

Toda essa água cairá na barragem do Jati, de onde tomará, por gravidade, o rumo do Cinturão das Águas e daí para o rio Salgado que a transportará até rio Jaguaribe, que, um pouco mais adiante, a jogará no Castanhão.

Espera a Secretaria de Recursos Hídricos do Governo cearense que, nos próximos 90 dias, o Castanhão receba do São Francisco 100 milhões de m³, volume que se destinará ao consumo da população da Região Metropolitana de Fortaleza.

SESI-SENAI COMEÇA ANO LETIVO COM NOVIDADES

Informa o Sesi-Senai-Ceará: suas unidades de Parangaba, em Fortaleza, e de Juazeiro do Norte e Sobral já iniciaram o ano letivo de 2022, sendo que nestas duas últimas as aulas são ministradas em novos prédios.

Em Juazeiro do Norte, o alunado ganhou a Escola Sesi Referência que traz uma estrutura moderna, inovadora e criativa.

Ela tem salas de aulas temáticas, organizadas por áreas de conhecimento o que permite um aprendizado significativo, baseado no movimento STEAM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

A proposta pedagógica utiliza-se das metodologias e tecnologias diferenciadas como a robótica, programação, laboratórios portáteis de ciências, plataformas adaptativas de aprendizagem com vistas à formação do aluno crítico e criativo, preparado para atuar nos mais diferentes campos do mercado de trabalho.