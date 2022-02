Evangelho de hoje 08/02 (Mc 7, 1-13)

Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da Lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da Lei perguntaram então a Jesus: 'Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos?' Jesus respondeu: 'Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: 'Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois, as doutrinas que ensinam são preceitos humanos'. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens.' E dizia-lhes: 'Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: 'Honra teu pai e tua mãe'. E ainda: 'Quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer'. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: 'O sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, Consagrado a Deus'. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a Palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas.'

Reflexão - “Os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminhar”.

Jesus hoje está falando para todos nós que colocamos as regras e os preceitos humanos acima dos ensinamentos da Palavra de Deus. O mandamento de Deus é o amor e Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que O Pai nos ama. Os nossos gestos, as nossas expressões, as nossas reações, as nossas obras de misericórdia, o nosso comportamento, devem ser pautados pelo amor de Deus. Se assim não o fizermos, se apenas o dissermos e não concretizarmos através da oferta do nosso coração, de nada valerão as nossas ofertas exteriores, os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras que seguem apenas o manual de instrução do mundo. Seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo até no que ofertamos a Deus. Quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos e filhas para com a nossa família, pai e mãe que necessitam de nós e queremos impressionar os outros com o valor que oferecemos a Deus, nós estamos infringindo o quarto mandamento que nos manda Honrar pai e mãe. Não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas: uma coisa é o que nós devemos ao nosso próximo, outra coisa é o que devemos a Deus. Os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminhar a fim de que possamos chegar ao porto seguro. Se, nós estamos substituindo a orientação de Deus para seguir às formalidades do mundo ou aos maus desejos da nossa humanidade decaída, fazendo com que as nossas atitudes falsas nos desviem do verdadeiro caminho, com certeza, também, estamos perdendo a grande oportunidade de construir uma morada no céu que é o lugar do nosso destino final. Mesmo que hoje as nossas incoerências e hipocrisias não sejam, literalmente, o lavar as mãos, nem tampouco o tomar banho, a maneira de lavar copos, nós encontramos um verdadeiro sentido no que Jesus nos fala aqui, por isso, precisamos refletir nas palavras deste Evangelho: “Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim”. E mais: “Não adianta o culto que me prestam, pois, as doutrinas que ensinam são preceitos humanos!” E continua: “Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens”. E Jesus vai mais além: “Vós fazeis muitas outras coisas como essas”. Reflita - Será que isto tem alguma coisa a ver com a nossa vida, com as nossas ações diárias? Será que nós estamos colocando as regras humanas à frente do mandamento de Deus? Quando você louva a Deus, o faz de coração? Você presta atenção nas suas palavras? - Você tem deixado de ajudar ao seu pai ou a sua mãe porque está ajudando na Igreja ou na Comunidade? - Você tem sido fiel ao dízimo? – Você sabe distinguir o dá a Cezar o que é de Cezar e a Deus o que é de Deus? – A quem você acha que deve dar prioridade?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO