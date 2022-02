Cearense Cimento Apodi abre na Bahia 9º Centro de Distribuição

Foi aberto nesta segunda-feira, 7, mais um Centro de Distribuição da Companhia de Cimento Apod, joint venture multinacional que une a família cearense Dias Branco e o grupo grego Titan, gigante mundial da indústria cimenteira.

O novo CD da Apodi localiza-se na cidade baiana de Feira de Santana, 116 quilômetros a Noroeste da capital Salvador. Seu endreço é Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, s/n, BR 324, km 520, no bairro Subaé.



O Centro de Distribuição tem área de 2.800 m² e viabiliza a chegada dos cimentos da Apodi naquela região da Bahia.

O novo CD integra a estratégia da empresa de melhorar a distribuição dos seus produtos, além de proporcionar um ambiente amplo para atendimento de clientes e parceiros.



É o 9º CD da Apodi – os demais estão espalhados em áreas estratégicas das regiões Norte e Nordeste. Ele dispõe de uma estrutura avançada e consegue realizar uma distribuição pulverizada, por meio dos modais rodoviário, ferroviário e fluvial.



A Companhia de Cimento Apodi tem um parque industrial de 3 mil hectares na zona rural de Quixeré, na Chapada do Apodi, bem perto da divisa com o Rio Grande do Norte.

Tem, ainda, uma unidade moageira de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Juntas, as duas unidades podem produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A Companhia conta ainda com quatro unidades de produção de concreto, um laboratório de tecnologia de concreto e seus oito Centros de Distribuição.