Evangelho de hoje 07/02 (Mc 6, 53-56)

Naquele tempo: Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genesaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados.

Reflexão - “A multidão faminta ainda busca Jesus”

Neste Evangelho nós vemos que a vida terrena de Jesus é uma verdadeira demonstração de como podemos cumprir com a nossa missão de batizados e assumir com fidelidade tudo quanto nos é colocado como tarefa a realizar. Depois de um dia exaustivo, pensando talvez, em descansar um pouco, Jesus mudava de ideia quando encontrava a multidão faminta que vinha ao seu encontro e ia atendê-la. Isto serve de lição para nós, que, muitas vezes, porque já “amarramos a nossa barca” depois de algum trabalho que foi realizado, entendemos que agora podemos descansar! Certos de que já fizemos muito, queremos ter um descanso antes de uma nova missão! Precisamos refletir muito na razão pela qual as pessoas hoje também nos procuram e qual tem sido a nossa resposta diante dessa realidade. As pessoas talvez nos procurem porque veem em nós a presença de Jesus e querem também encontrá-Lo, ter uma experiência com Ele, ser tocadas e assim, curadas e libertadas das suas mazelas. Precisamos compreender que a multidão faminta ainda busca Jesus a quem nós testemunhamos. Querem encontrá-lo através do nosso serviço, mas não por causa das nossas qualidades ou virtudes humanas. Às vezes, nós nos sentimos cansados (as) e impotentes para ajudá-las, porque esperamos de nós mesmos a capacidade para atendê-las. Jesus deu provas de que, por meio da Sua intimidade com Deus Pai na oração, Ele conseguia ir além da Sua capacidade física. Por isso, Ele não se cansava e o Amor do Pai O motivava a ir ao encontro da multidão para curá-la. Através da oração o Senhor também nos toca, nos cura e nos anima para que possamos acolher a todas as pessoas que precisam de ajuda e de alento para a sua vida. – Você tem sido procurado (a) por alguém que está necessitando de ajuda? – Você se sente cansado (a) pelas “boas obras” que tem realizado? – Você acha que também precisa de cura e libertação? - Você já pediu a Jesus para que Ele o (a) toque? - Você tem feito esta busca dentro de si mesmo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO